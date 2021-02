Se i capi sono macchiati dopo il lavaggio in lavatrice è segno che qualche cosa non è andata come dovuto. Sicuramente c’è stato un errore nella fase di preparazione o qualche prodotto utilizzato non era consono per quel lavaggio. Vediamo come smacchiare efficacemente i capi che hanno ricevuto macchie in lavatrice.

Perché i capi si macchiano in lavatrice?

Una volta finito il lavaggio gli indumenti presentano delle macchie significa che qualcosa non è andato come doveva. Vediamo allora quali possono essere le cause che formano tali macchie.

Un primo motivo potrebbe essere il cestello che era troppo pieno. L’uso del cestello prevede delle regole che pochi conoscono e su cui rimandiamo a questo articolo.

Il detersivo non riesce a sciogliersi se il cestello è colmo di panni creando macchie da contatto. Anche l’ammorbidente ne può causare quando ne si usa troppo.

Come smacchiare efficacemente i capi che hanno ricevuto macchie in lavatrice?

Consiglio 1. Non perdere tempo, prima si agisce e più facilmente si toglie la macchia. Se la macchia si asciuga non si potrà più toglierla.

Consiglio 2. Se i capi sono bianchi metterli in acqua per mezz’ora con poca candeggina. In 5 litri d’acqua versare 60 ml di candeggina.

Consiglio 3. Se il capo è colorato e si è macchiato con altro colore, allora si mettono 3 cucchiai di bicarbonato in 5 litri d’acqua e si lascia il capo in ammollo per 1 ora, per poi sciacquare e lavare di nuovo.

Soluzione finale di recupero

Consiglio 4. Se nemmeno questa soluzione è stata efficace, allora restano due possibilità. O tingere il capo semmai con un colore più forte, oppure renderlo completamente bianco trattandolo in candeggina e acqua a una soluzione più concentrata. Se piace il colore bianco, sicuramente resteremo sorpresi per la sua bellezza, un capo trasformato in eleganza.