Le nostre cucine sono spesso disordinate, caotiche, piene di tutto e di più come il miglior bazar arabo. E per questo motivo quando decidiamo di cucinare qualcosa a volte perdiamo più tempo a trovare quello che ci serve che a realizzare la ricetta.

Anche se nel nostro disordine possiamo ritrovarci, sarebbe meglio dare una bella mano di sistemazione e metodo. Questo sia per limitare l’accumulo di sporcizia e polvere, sia per facilitarci le operazioni in cucina.

Con questo articolo, allora, scopriremo proprio come sistemare perfettamente tutti gli attrezzi da cucina per guadagnare tempo e spazio mentre cuciniamo.

Lo step iniziale

Il primo passaggio da fare, quando decidiamo di mettere ordine in cucina e sistemare i nostri utensili, è svuotare tutto e pulire. Possiamo utilizzare un comune sgrassatore ed una pezza da passare dentro i cassetti, negli armadietti e sul piano di lavoro. Oppure possiamo creare una soluzione di acqua (350 ml), detersivo liquido per piatti (qualche goccia) e aceto bianco (40 ml).

Inoltre, possiamo anche foderare i cassetti con la carta apposita per non danneggiarli. E, infine, non dimentichiamo di dare una controllata anche agli attrezzi per accertarci che anche questi siano puliti.

Come sistemare perfettamente gli attrezzi da cucina per guadagnare tempo e spazio mentre cuciniamo

Adesso non ci resta che riordinare tutto per rendere la nostra cucina non solo super ordinata ma anche organizzata e funzionale.

Partiamo dai cassetti e dagli stipetti che sono più vicini al piano di lavoro e ai fornelli.

Per guadagnare tempo e spazio mentre cuciniamo, possiamo sistemarci gli attrezzi che usiamo di più e ogni giorno.

Sicuramente le posate, che possiamo mettere nel porta posate suddivise per tipologia, e altri attrezzi come la grattugia, le forbici o il leccapentole. Ma possiamo anche posizionarci lo scolapasta e il tagliere.

Pentole e padelle

Possiamo posizionarle sempre all’interno degli stipetti vicini al piano di lavoro e ai fornelli. Le pentole e le padelle possiamo impilarle le une sulle altre, partendo dalla più grande, e suddividendole per funzione. Tra una e l’altra, poi, possiamo inserire dei panni di feltro in modo da non rovinarle. I loro coperchi, invece, li possiamo posizionare in verticale sempre dal più grande al più piccolo. Possiamo riciclare a tale scopo un nostro contenitore trasparente oppure acquistare gli appositi supporti.

Gli altri attrezzi

Per quanto riguarda i coltelli più grandi, come quello del pane per esempio, possiamo posizionarli all’interno di un ceppo. I cucchiai in legno, invece, li possiamo raccogliere all’interno di un porta cucchiai per averli sempre a vista mentre cuciniamo. Infine, i mestoli, le palette, la frusta, il pelapatate, il forchettone, il servispaghetti e la schiumarola possiamo appenderli nella sbarra vicino al piano cottura.

