Talvolta, navigando sul web, si ci può imbattere in contenuti dannosi per la nostra attività on line o per la nostra persona. Infatti, nella rete i contenuti che possono essere immessi sono i più svariati e talvolta privi di controllo. Pertanto, è importante sapere come segnalare un sito se i suoi contenuti sono dannosi. Come sappiamo, il sito web è un mezzo di comunicazione che consente di pubblicizzare argomenti, attività, servizi, provenienti da tutto il mondo. Infatti, si tratta del principale strumento di attuazione della globalizzazione. Un sito può avere i contenuti più svariati ma essi devono essere rispettosi delle condizioni previste dal gestore della pagina, dalla normativa italiana ed internazionale. Tuttavia può verificarsi che una pagina violi, in qualsiasi forma e per qualunque motivo, le restrizioni imposte dalla legge.

In tal caso si commette un illecito, come tale punibile dal nostro ordinamento giuridico. Si tratta dei cd. crimini informatici o cyber crime, che creano problemi di inquadramento nel nostro sistema. Ciò per la difficoltà del diritto di adattarsi tempestivamente alle innovazioni tecnologiche. I reati che si possono configurare in concreto sono diversi. Si pensi ad esempio: all’adescamento, al cyberbullismo, al revenge porn, al furto di identità, alla clonazione delle credenziali di accesso alla home banking. I mezzi utilizzati dai pirati del web sono tantissimi: mail, contatti telefonici, siti internet creati ad hoc. Gli strumenti di difesa sono anch’essi molteplici, si pensi all’oscuramento del sito, entro 48 ore dalla richiesta. Inoltre, il codice penale nel 2008 è stato aggiornato e la polizia delle telecomunicazioni offre un servizio di assistenza 24 ore su 24.

Come segnalare un sito web

Tornando alla tematica centrale sul come si può segnalare un sito, se i suoi contenuti sono dannosi, vediamo come procedere. Quando si verifica l’esistenza di un sito internet offensivo e oltraggioso, oltre che lesivo della propria persona o attività, si può segnalarlo alle autorità. Nella specie, la pagina web può essere contestata a diverse autorità congiuntamente o in maniera alternativa. La scelta dell’autorità a cui rivolgersi dipende, in particolare, dalla condotta offensiva che si vuole contestare. Pertanto, si può ricorrere:

1) all’autorità giudiziaria, nonchè a tutte le forze di polizia.

Tra queste ultime, il servizio di telecomunicazione della polizia di Stato, è specializzato in ambito informatico. La segnalazione può avvenire anche attraverso il portale on line.

2) Alle autorità garanti operanti nel settore di interesse.

3) Alle associazioni di categoria. Si pensi, ad esempio, alle associazioni a tutela dei consumatori. Esse forniscono servizi gratuiti di consulenza e supporto legale alle vittime anche di reati informatici.

4) Al motore di ricerca che pubblicizza il sito. In tal caso, è sufficiente inserire l’url della pagina incriminata e chiedere al gestore di eliminarlo.