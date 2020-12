Il contribuente che abbia interesse a ricevere una prestazione economica da parte dell’INPS, potrebbe non sapere in che modo e quando presentare la richiesta. In particolare, il tipo di sussidio che i Tecnici di ProiezionidiBorsa intendono approfondire oggi riguarda i termini di richiesta dell’assegno sociale. In questa utile guida si vedrà dunque come si può fare domanda di assegno sociale INPS e quando si presentano le condizioni.

Che cos’è

L’assegno sociale fa riferimento ad una prestazione di tipo assistenziale che l’INPS rilascia in favore di quei contribuenti che versano in particolari difficoltà economiche. Esso interessa in particolar modo una fascia di cittadini che sono ormai in età pensionabile e non risultano titolari di una pensione diretta su base contributiva. L’assegno sociale, in quanto beneficio di tipo non previdenziale, non è reversibile ai familiari e decade alla morte del titolare. Questo tipo di sussidio prende avvio nel 1996 in sostituzione di un trattamento analogo dell’INPS noto come pensione sociale. Ebbene, come si può fare domanda di assegno sociale INPS e ricevere l’assegno mensile?

Come presentare l’istanza all’INPS per ottenere l’assegno sociale

Il cittadino che abbia interesse ad inoltrare la domanda all’INPS può farlo attraverso differenti modalità che consentono l’invio dell’istanza. Un preliminare da considerare è la verifica dei requisiti per il diritto all’assegno sociale INPS. Un elenco utile e completo è consultabile qui. Una prima modalità richiede l’accesso al sito web dell’INPS. A tal riguardo, si precisa che chi non risulti in possesso del PIN per accedere all’area riservata, potrà eseguire l’accesso esclusivamente tramite SPID.

Una volta effettuato il proprio ingresso nell’area Servizi per il Cittadino, si dovranno seguire gli step successivi, dunque: accedere alla sezione “Prestazione e Servizi e ricercare nella sezione Prestazioni la voce assegno sociale. Da qui accedere all’area Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione.

A questo punto, si dovranno compilare tutte le voci per la richiesta del sussidio di assegno sociale. Chi non avesse particolare dimestichezza nell’uso della piattaforma, può procedere all’inoltro dell’istanza tramite patronato o intermediario; oppure, è possibile seguire la procedura grazie all’uso del Contact Center al numero 803.164, oppure al numero 06.164.164. Ecco come si può fare domanda di assegno sociale INPS.