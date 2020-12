Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi possiede preziosi in argento periodicamente deve gestire e risolvere il problema relativo alla loro lucentezza. E questo perché è noto il fatto che nel tempo i gioielli in argento tendono ad annerirsi. Ed allora, per esempio, come si pulisce la collana d’argento che si è annerita? Per farlo basta utilizzare con accortezza una sostanza che non solo è molto conosciuta, ma che in genere si trova già a casa.

Come si pulisce la collana d’argento che si è annerita? Ecco tre rimedi della nonna

Si tratta, nello specifico, del bicarbonato di sodio che è in grado di far tornare la collana d’argento lucida e brillante, e quindi come nuova. In particolare, la prima cosa da fare è quella di utilizzare una bilancia da cucina per pesare 50 grammi di bicarbonato di sodio. Questa è la quantità giusta da sciogliere in un litro d’acqua calda. Dopo aver mescolato, e dopo che l’acqua è diventata fredda, basterà immergere la collana annerita. Attendere qualche minuto e poi risciacquare la collana utilizzando con delicatezza per asciugare un panno.

Quello indicato è tra l’altro solo uno dei tanti rimedi della nonna per riportare a nuovo una collana d’argento che si è annerita. Per esempio, un’altra soluzione casalinga è quella di versare sulla collana un po’ di succo di limone, e poi due cucchiaini di bicarbonato di sodio. Attendere un paio di minuti e poi strofinare delicatamente con un panno di cotone. Tolte le macchie, basterà lavare la collana in acqua corrente per poi asciugare.

Oppure si può utilizzare un prodotto che si trova in bagno, ovverosia il dentifricio. In questo caso, muniti di uno spazzolino con le setole morbide, occorre prima spalmare e sfregare la collana con il dentifricio, e poi attendere qualche minuto. Lavare in acqua corrente e poi asciugare muniti di un panno in microfibra. L’operazione, tra l’altro, si può eventualmente ripetere fino a quando la collana annerita non sarà tornata a splendere.