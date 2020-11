Preparare qualcosa di dolce mette allegria. Sentire il profumo di dolce da il senso della festa, si propaga nelle casa e risulta piacevole. L’idea di poter offrire qualcosa di buono ai nostri cari rappresenta una coccola per chi ritorna da una giornata faticosa. Allora sperimentiamo le nostre competenze per preparare la crema alla catalana light. È una ricetta che ha origine spagnola ma in questo caso la prepareremo in versione light.

La particolarità

Questa versione light si ottiene facendo bollire il latte dopo averci versato la cannella e la fecola di patate. Questo dolce si presenta ricoperto da uno strato di zucchero croccante, la sua consistenza è cremosa e soffice. Per il suo gusto leggero, la crema catalana light è piacevole per tutti. Preparare questa ricetta non è difficile e gli ingredienti sono facilmente reperibili.

Come si prepara la crema catalana light in pochi minuti

Prendiamo 450 ml di latte e mettiamoli a scaldare. Aggiungiamo un’intera stecca di cannella e grattugiamo metà limone per ottenerne la scorza da aggiungere al latte. Infine mettiamo un cucchiaino di stevia. A questo punto prendiamo il composto e lo facciamo bollire.

Prendere due tuorli e diluire la fecola. Aggiungiamo queste ultime componenti al latte che deve essere caldo e rimettiamo sul fuoco il tutto. Mescoliamo la crema che non deve assumere una consistenza troppo densa e spegniamo il fuoco prima di arrivare ad ebollizione.

Facciamo raffreddare la crema e conserviamola nel frigo. La crema catalana va gustata in apposite ciotole, meglio se di terracotta. Aggiungere sopra di un po’ di zucchero.

La particolarità di questa crema e che presenta la superficie con lo zucchero bruciato. Per ottenere questo risultato è necessario preriscaldare il forno a 200 C. Preparare anche un po’ di acqua calda da mettere in forno per evitare che il dolce perda la sua morbidezza. Quindi infornare la crema ancora cinque minuti e il dolce sarà pronto. Ecco come si prepara la crema catalana light in pochi minuti.

Questa ricetta è riuscita a farsi conoscere superando i confini e viene apprezzata da altri Paesi che la utilizzano come dessert. Possiamo usarla anche per ricoprire dolci di ogni tipo. Questa crema ha la prerogativa di soddisfare anche il palato di chi non può sfuggire all’orologio delle calorie rendendo meno pesante lo stile dietetico.