Se si decide di intraprendere uno stile di vita vegano, si deve rinunciare anche a tutte le proteine di origine animale. Quindi bisogna essere pronti a dire addio al latte, al formaggio e anche alle uova.

Questo può rendere le cose difficili se si desidera preparare, ad esempio, dei dolci. Per questo, oggi, spiegheremo come si possono sostituire le uova in preparazioni dolci e salate per preparazioni totalmente vegane. Scopriamolo insieme.

La frutta come sostituta delle uova

Gli ingredienti che possono fungere da sostituti nella preparazione di ricette sia dolci che salate sono i seguenti.

Per donare consistenza al proprio composto si può usare la frutta, come ad esempio banane o mele. Le prime possono essere schiacciate o frullate: la dose sostitutiva di uovo corrisponde circa alla metà di una banana di medie dimensioni.

Invece, per quanto riguarda la mela, deve essere pelata e ridotta in poltiglia. Allo stesso modo, al posto di un uovo, si possono inserire 300 grammi di polpa.

Altri elementi

Ad esempio, si può utilizzare un cucchiaino di agar agar, un gelificante in polvere di origine naturale, e uno di acqua. Allo stesso modo può andare bene la stessa dose di farina di ceci con il triplo di acqua fredda. Se si vuole, invece, puntare su un prodotto più facile da trovare basta prendere tre cucchiaini di burro di arachidi.

Oggi abbiamo svelato come si possono sostituire le uova in preparazioni dolci e salate per preparazioni totalmente vegane.

