C’è un frutto tipico della stagione autunnale che non solo è ricco di vitamina C, ma svolge, naturalmente, pure un’importante azione diuretica e antisettica.

Si tratta del kiwi che, sul banco dei mercati agricoli, si può trovare di stagione dal corrente mese di novembre e fino a primavera inoltrata. Ecco allora come si mangia il kiwi dalla buccia alla parte bianca deliziando il palato. Perché il frutto , tra l’altro, può essere combinato con altra frutta per centrifugati e frullati deliziosi.

Come si mangia il kiwi dalla buccia alla parte bianca deliziando il palato

La prima cosa da dire al riguardo è che sbucciando la frutta si commette quasi sempre un errore. Perché insieme alla buccia, in realtà, si buttano via anche vitamine e sali minerali.

Il kiwi, ad esempio, proprio nella buccia racchiude antiossidanti in gran quantità e scuramente di più rispetto alla polpa interna. Pertanto, ovviamente ben lavate, tutte le varietà di kiwi prive di pelo si possono consumare con tutta la buccia.

Il che significa, altri termini, che il kiwi ben può essere tranquillamente sgranocchiato allo stesso modo di quanto capita con una mela tra i denti.

In alternativa, tagliato in due, il kiwi si può gustare anche come dessert. Basta, infatti, un cucchiaino per assaporare tutta la polpa del frutto.

E se proprio non si vuole rinunciare a sbucciarlo basta munirsi di un pelapatate. Dopo averlo sbucciato, il kiwi si può tagliare a fette per essere immerso nella panna montata. Il risultato, e con esso il gusto, di questo semplicissimo dessert saranno impareggiabili.

Il kiwi è ottimo pure per i frullati e per i centrifugati, ecco come

Per il kiwi, infine, non si può non parlare di frullati energetici e sazianti. E si pensi al meraviglioso frullato ottenuto prendendo e lavando un kiwi insieme a una mezza dozzina di fragole. E quindi frullando il tutto aggiungendo una banana e acqua di cocco, oppure del latte. Da bere subito, appena frullato, per deliziare il palato.

Come centrifugato, così da fare un pieno di fibre e di vitamine, specie al mattino, la soluzione ottimale è un mix di kiwi, mela e cetriolo.