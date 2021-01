È forse uno dei dilemmi di ogni persona. I jeans neri si mettono in lavatrice e piano piano questi perdono della loro brillantezza. Ma quindi, come si lavano i jeans neri senza sbiadirli?

Lavare un pantalone di questo tipo non è assolutamente come lavare un jeans normale. Infatti bisogna avere più accortezze se uno desidera che questi restino belli neri. Il nero pieno e profondo rimane solo con dei metodi di lavaggio diversi rispetto ai soliti. Vediamo allora alcune opzioni che si hanno da mettere in atto.

Come si lavano i jeans neri senza sbiadirli?

Sicuramente se uno ha tempo e voglia può lavare i jeans a mano. Basta infatti prendere una bacinella d’acqua, riempirla con acqua fredda (questa evita al capo di stingersi) e versare al suo interno del sapone naturale. Una volta lavati si possono stendere all’aperto o in casa. Se stesi all’aperto però non devono ricevere i raggi del sole in modo diretto.

In lavatrice

Se invece si vogliono lavare in lavatrice allora si consiglia si usare un lavaggio delicato. Ma soprattutto di fare il lavaggio in acqua fredda e abbassare i giri della centrifuga per evitare che si rovinino.

Un ruolo importante lo gioca anche il detersivo. Si sconsiglia di usare quello in polvere per i capi neri, meglio un detersivo liquido. Ma ancora meglio sarebbe lavare i jeans neri con l’aceto, senza detersivo. In questo modo si evitano i residui sui capi lavati, residui che andranno a creare delle macchie bianche. Altra cosa importante, è di lavare i jeans al contrario con zip e bottoni chiusi.

Un metodo un po’ bizzarro

Un altro metodo, forse un po’ bizzarro, è quello di usare la vodka. Infatti è possibile lavarli a mano e aggiungere un po’ di questo super alcolico. La vodka è fantastica per rimuovere gli odori sui vestiti.

