Come si lava e asciuga il maglione in cashmere? Si può lavarlo in lavatrice o a mano? Trucchi contro i pallini ed errori da evitare

Colorati, sottili o con la classica treccia senza tempo, il maglione è un capo must dell’inverno. Ma come si fa a non rovinarlo, soprattutto se è di un filato prezioso e morbido come il cashmere? Ecco qualche consiglio per lavare e asciugare il cashmere e dire addio ai fastidiosi pallini.

Il cashmere, come la seta, è un tessuto pregiato e raffinato che è difficile non amare. Ci permette di stare al caldo senza essere troppo ingombrante sotto cappotti e giubbini. Grazie al suo filato rende più chic e alla moda qualsiasi outfit, anche quello da ufficio. Il problema però è che richiede un’attenzione maggiore, per far durare a lungo questo tessuto bisogna trattarlo con cura. Oggi vedremo come evitare che si formino i pelucchi, ma se abbiamo maglioni già infeltriti non c’è da preoccuparsi. Esiste una soluzione quasi per tutto e con qualche accorgimento possiamo farli tornare di nuovo morbidi.

Come si lava e asciuga il maglione in cashmere, si può mettere in lavatrice?

Uno dei dilemmi più grandi è sicuramente questo, si può lavare il cashmere in lavatrice? La risposta è Sì, ma occhio al tipo di lavaggio e alla temperatura da utilizzare. Il programma perfetto per lavare il cashmere è il lavaggio a mano o il programma delicato per lana e seta. La temperatura deve essere fredda e va assolutamente esclusa la centrifuga. È proprio la centrifuga, infatti, che fa frizionare il filato e fa formare i fastidiosi pallini. Evitiamo anche di candeggiarlo, utilizziamo un detersivo adatto alla lana ed evitiamo l’ammorbidente. L’ammorbidente, infatti, rischia di intrappolarsi tra le fibre rendendole pesanti e ruvide.

Come prendersi cura del filato, lavaggio a mano e asciugatura al top

Prima di pensare al lavaggio è importante eliminare eventuali pallini

pettinando il maglioncino. Ci sono dei pettini appositi, molto più delicati dei levapelucchi elettrici. A questo punto, mettiamo il maglione al rovescio e procediamo al lavaggio. Utilizziamo un detersivo apposito o una lozione adatta al filato di cashmere, senza esagerare con le dosi. Laviamo a mano in acqua fredda, avendo cura a non lasciare il capo in ammollo per più di 15 minuti. Risciacquiamo evitando di strizzare il maglioncino e non lasciandolo in verticale. Piuttosto tamponiamolo con un panno pulito per eliminare un po’ di acqua in eccesso.

Lasciamolo asciugare in orizzontale, meglio se sopra un asciugamano e aspettiamo che si asciughi bene. Per stirarlo utilizziamo sempre un telo in cotone, utilizzando una temperatura non troppo alta.

Ora che hai visto come si lava e asciuga il maglione in cashmere non dovrai più preoccuparti di infeltrirlo. I maglioncini in cashmere sono caldi e raffinati, ma richiedono una maggiore attenzione. Se vuoi farli durare tanto sono questi i semplici segreti da mettere in pratica. Se ancora non ne hai nell’armadio approfitta degli ultimi saldi per comprarne uno, durerà a lungo.