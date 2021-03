C’è solo il Giappone davanti all’Italia tra i Paesi che hanno l’aspettativa di vita più alta al mondo. I giapponesi vivono a lungo senza bisogno di ospedali e medici, soprattutto in certe aree come l’isola di Okinawa. La vita media delle donne dura 87 anni e quella degli uomini dura 80 anni.

Da noi la longevità è di 83 anni per le donne e di 77 per gli uomini. Ma la pandemia ha intaccato queste statistiche. Si ritiene, dunque, che la longevità media in vari Paesi e anche in Italia scenderà, perché la parte della popolazione che si è ammalata potrebbe risultare di salute più cagionevole per il futuro.

Dobbiamo dunque preoccuparci tutti di mantenerci più sani e più a lungo possibile. Ecco come si fa per vivere fino a 100 anni con i consigli degli Esperti raccolti dal Team Salute di ProiezionidiBorsa.

Ecco dove bisognerebbe trasferirsi

Vediamo, allora, come si fa per vivere fino a 100 anni. Fino a poco tempo fa si adottava un modello statistico danese, secondo cui i bambini che nascono nei Paesi più sviluppati hanno una probabilità del 50% in più di arrivare a 100 anni. Ma dopo la pandemia, niente è più sicuro.

Bisognerebbe avere il coraggio di trasferirsi fuori dalle metropoli, anche se in età avanzata. Ma dove? In luoghi isolati, lontani dagli assembramenti. Lontani dal rischio di ammalarsi se non di Covid 19, di qualcuna delle sue varianti che non siamo sicuri siano coperte dai vaccini.

Molti over 50, ma anche tanti giovani, stanno lasciando le città e si trasferiscono in campagna, in montagna, in paesi sperduti dell’Appennino. Dove, guarda un po’, si vive benissimo.

La dieta che dovremmo seguire

Come si fa, quindi, per vivere fino a 100 anni? La dieta conta molto per allungare la vita.

Ecco quella che seguono i Giapponesi più longevi, alcuni dei quali hanno raggiunto la bella età di 117 anni. Prevede pasti quotidiani a base di alghe, tofu, riso, polpo e calamari. Vale a dire cibi a basso tasso di colesterolo.

Assumere vitamina D e non fumare

È dimostrato che la vitamina D (meglio se liposomiale) aiuta le proteine delle cellule a mantenere la corretta struttura tridimensionale. Le proteine con una forma errata hanno a che fare con malattie che accelerano l’invecchiamento come l’Alzheimer e il Parkinson.

Chi fuma, deve smettere. Chi fuma per tutta la vita ha un 50% in più di probabilità di morire prima dei 70 anni. Le sigarette elettroniche, che creano anche loro dipendenza, possono contenere sostanze che sviluppano formaldeide, che è cancerogena. È permesso un consumo moderatissimo di alcool che riduce il rischio di cardiopatie, ictus e insorgenza di diabete.

Come si fa per vivere fino a 100 anni

L’esercizio quotidiano rallenta il graduale declino del muscolo cardiaco e della densità delle ossa mentre invecchiamo. Riduce anche il rischio di cadute. Quando non riusciamo più a percorrere 400 metri in cinque minuti, le nostre probabilità di morire entro i tre anni successivi aumentano del trenta percento.