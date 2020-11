C’è chi la chiama torta Pasqualina in omaggio alle uova sode che si nascondono all’interno dell’impasto. E visto che le uova rappresentano, in genere, il simbolo della Pasqua, questa torta viene spesso fatta in occasione delle ricorrenze pasquali. Ma al di là delle ricorrenze, c’è chi la conosce semplicemente come una saporita torta rustica salata, tipica del territorio ligure. Vediamo quindi ora di capire come si fa la torta rustica ripiena di uova sode e spinaci per un piatto unico semplice e sano.

Ingredienti di base

Per una torta di formato medio, andrà considerato un chilo di spinaci, freschi o in busta. Poi mezzo chilo di ricotta, un uovo, 1 etto di parmigiano, della noce moscata. Questi sono gli ingredienti di base dell’impasto di farcitura. Oltre ovviamente alle uova sode che andranno considerate a parte in numero di 5/6. Quanto poi all’involucro esterno, la versione più contadina richiede il ricorso alla semplice pasta del pane, ma andrà benissimo anche un più sbrigativo rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè.

Come si procede con l’impasto

La preparazione dell’impasto è davvero molto semplice. La cosa da fare, prima d’immergersi nella preparazione dell’impasto è preriscaldare il forno a 170 °C -180 °C e bollire le sei uova. Fatto questo, si passerà a bollire gli spinaci, senza esagerare con la cottura, visto che poi dovranno ritornare in forno nella torta. In contemporanea, si procederà con lo sbattere a parte l’uovo crudo insieme alla ricotta, al parmigiano e a un pizzico di sale. A questo punto andrà mescolato tutto insieme, per poi terminare con una grattugiata di noce moscata.

Come si fa la torta rustica ripiena di uova sode e spinaci per un piatto unico semplice e sano

Prima di passare alla fase finale della cottura, si dovrà stendere la pasta su una teglia sul cui fondo andrà adagiato un foglio di carta da forno. E’ una buona abitudine quella di forare la pasta con i rebbi di una forchetta, per evitare fastidiosi rigonfiamenti. Si proseguirà poi col versare metà del mix di verdure e ricotta. E a questo punto viene il bello. E cioè si dovranno ricavare, all’interno dell’impasto bianco-verde, tante buchette quante sono le uova sode messe da parte già sgusciate.

A tal fine potrebbe risultare molto utile il dorso di un cucchiaio umido per farsi largo nell’impasto. Una volta che ogni ovetto sarà stato “de-posto” nella sua nicchia, versare il resto dell’impasto. Infine si procederà con il foderare la sommità della torta con un secondo disco di pasta. Anche questa volta sarà meglio bucherellare la pasta e se si vuole, spennellare il tutto con un velo di uovo crudo per un effetto lucido.

Accortezze finali

Passando ora al lato estetico, è consigliabile disporre le uova ad una stessa distanza le une dalle altre. Il posizionamento in verticale o orizzontale dipende dalle dimensioni delle uova e di quelle della teglia che si usa. Quindi senza ricorrere a squadre e righelli, basterà fare un calcolo ad occhio, per capire come collocare le uova. La cottura in forno richiede dai 30 ai 40 minuti circa. Una volta che la pasta sarà arrivata a doratura, sfornare la torta e mettere a riposare.

Il taglio sarebbe preferibile farlo quando la torta è tiepida e non incandescente, perché così è garantita una migliore tenuta. Questa torta oltre ad essere esteticamente molto bella una volta tagliata, rappresenta pure un formidabile piatto unico. Infatti le proteine delle uova si legano all’apporto degli spinaci ai carboidrati della pasta. Quindi una bella fetta, con una due uova all’interno, sarà un salutare e sostanzioso pasto di mezzogiorno, ma anche una cena invernale adatta anche quando si hanno ospiti. La fetta di torta con all’interno l’uovo bianco e giallo che spicca nell’impasto verde, fa molta scena. Quindi andrà bene anche come insolito antipasto caldo. Ecco quindi come si fa la torta rustica ripiena di uova sode e spinaci per un piatto unico semplice e sano.

