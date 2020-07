Come si fa ad analizzare un titolo azionario. Hai cominciato da poco ad investire in borsa o desideri farlo? Non hai dimestichezza ma sei molto interessato a buttarti in questo settore? Desideri far fruttare il tuo denaro con un piccolo guadagno extra? Investire in borsa è un’attività redditizia ma bisogna muoversi bene, altrimenti può diventare un’arma a doppio taglio. Oggi come non mai dobbiamo essere sicuri dei nostri utili e stare attenti al denaro. Questa nuova attività diventerà anche un passatempo, è un tipo di mercato che va seguito attivamente.

Oggi ti diamo qualche consiglio per iniziare.

Cosa puoi fare da solo

Come si fa ad analizzare un titolo azionario, i passaggi. Prima di tutto devi mettere in conto che non può esistere l’azione perfetta, ci sono molti rischi in questo mercato e bisogna essere agili per non perdere quote e soldi.

Per iniziare puoi vedere le azioni che hanno un profilo valido e che hanno prodotto un reddito positivo costante. E’ chiaro che saranno quelle delle grandi compagnie.

Fai qualche valutazione: controlla prima di tutto se il reddito dell’azienda è in positivo, se è in negativo non investire in quel titolo.

Controlla l’EPS, earning per share o utili di un azione in italiano. In questo modo potrai vedere che margine di profitto ti dà ogni singola azione.

Controlla anche i ricavi dell’azienda in rapporto all’azione. Esamina il PE ratio (rapporto prezzo – utili) e l’ EV Multiples (i multipli del valore dell’azione).

Cosa possono fare gli altri

Hai fatto le tue valutazioni e sicuramente sarai indeciso fra alcuni titoli. Se sei alle prima armi è il momento di incontrare gli esperti. Vai cauto, ciò che stai investendo sono i tuoi soldi, prima di farlo devi essere molto sicuro o andrai incontro a grandi rischi. Valuta di cominciare con poco denaro per allargarti successivamente.

Controlla e segui gli analisti del mercato, già informandoti attraverso questi canali avrai un’idea più chiara che ti aiuterà a decidere.

Quando sei pronto rivolgiti ad un consulente finanziario che chiarirà ogni tuo dubbio e ti fornirà anche alcune alternative di investimento sicure.

