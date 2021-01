Un cornetto o un croissant, con un cappuccino o un caffè è un appuntamento a casa o al bar quasi quotidiano. Un’accoppiata vincente che si gusta anche in altri paesi europei e non. Ebbene al di là del piacere di gustare un buon cornetto caldo, vogliamo anche chiederci come si fa a riconoscere se il cornetto del bar è fatto con la margarina o con il burro?

Differenza fra margarina e burro

Burro e margarina sono spesso usati in cucina come se fossero prodotti simili, cioè uno vale l’altro, o quasi. In realtà ci troviamo di fronte a due alimenti abbastanza differenti.

Il burro infatti è di origine animale e non può contenere per legge nessuna tipo di additivo o altri tipi di grassi. La margarina invece è fatta mischiando oli e grassi di diversa origine, successivamente elaborati con un processo industriale.

Effetti sulla salute

In effetti il sostituto più logico del burro è l’olio extra vergine di oliva, essendo ambedue prodotti naturali e perciò benefici per la salute, nelle dosi e negli usi consigliati.

Per quanto riguarda la margarina ci troviamo di fronte ad un prodotto dell’industria alimentare fatto utilizzando oli di origine vegetale in genere di bassa qualità. Leggendo l’etichetta sulle margarine si incontrano spesso l’olio di palma e l’olio di cocco. Sono due oli molto discussi a causa dei possibili risvolti negativi sulla salute.

Come si fa a riconoscere se il cornetto del bar è fatto con la margarina o con il burro?

In conseguenza di ciò, appare chiaro che per la salute, il meno dannoso è il croissant al burro. Ma come si fa a riconoscere se un cornetto è stato fatto con burro o margarina?

Se ci trovassimo in qualche paese europeo come la Francia, basterebbe guardare la forma. Quelli al burro hanno forma allungata, mentre quelli alla margarina sono incurvati, come le corna di un bue.

Ma qui in Italia questa differenza non c’è e allora bisogna controllare qualche altra cosa. Per quelli confezionati, basta leggere l’etichetta.

Attenzione ai colori

Con quelli artigianali per distinguere un cornetto al burro o alla margarina osserviamo il colore interno. Se aprendo il cornetto questo risulta essere di un bel colore biondo allora è stato fatto con il burro, che dona la sua caratteristica coloritura. Attenzione però se il colore del giallo è intenso, significa che sono state usate troppe uova. Se invece il cornetto ha un colore che va sul grigiastro allora è stata usata la margarina.

Facciamo perciò attenzione a ben scegliere il cornetto che meglio si addice ai propri gusti e alla salute.

