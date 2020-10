Dalle relazioni tra i colleghi di lavoro a quelle amorose, e passando per le amicizie, come si fa a capire se piaci ad una persona? Questo dubbio sorge più spesso di quanto si pensi. E al riguardo avere una riposta che sia chiara e certa è fondamentale sotto molti aspetti. Per esempio, se al lavoro un collega sta dalla nostra parte. O se, invece, nutre antipatia nei nostri confronti ma non ne siamo certi.

Come si fa a capire se piaci ad un altro oppure ad un’altra? Importante, dunque, è anche capire se nel corteggiare un uomo o una donna stiamo solo perdendo tempo.

Vediamo, allora, quali possono essere tutti i segnali. Almeno quelli che ci possono far capire se piaci ad una persona oppure no con ragionevole certezza.

Come si fa a capire se piaci ad una persona, dal linguaggio del corpo al parere degli altri

Il linguaggio del corpo. Il come si atteggia una persona può farci capire molte cose. Da come ci abbraccia a come ci stringe la mano.

E passando per il livello di attenzione. Se piaci ad una persona, infatti, questa in genere è completamente concentrata su cosa? Proprio sulla conversazione e non tende mai a distrarsi.

Osserva come ti parla. Nella maggior parte dei casi, se piaci ad una persona questa tende non solo a parlare guadandoti negli occhi. Ma durante la conversazione mostra la tendenza ad abbassare la voce. Con il fine di rendere il dialogo intimo, confidenziale.

Se piaci ad una persona ecco di cosa ti parla

In genere, se piaci o non piaci, ad una persona questa tenderà a parlare di certi argomenti. Nello stesso tempo tenderà a scartarne altri. Spesso se alla persona piaci questa ti racconterà di fatti e di esperienze personali. Ed altrettanto spesso ti farà menzione pure della sua infanzia. Come tecnica per amicizia o per interesse nell’instaurare eventualmente una relazione.

Il parere degli altri

Il parere degli altri conta. Per capire se piaci ad un altro o ad un’altra il parere degli altri spesso può contare molto. Perché, con distacco, gli altri possono conoscere e valutare obiettivamente la situazione. E darci, di conseguenza, degli ottimi consigli.