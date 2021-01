La normativa sul Superbonus 110% in ambito condominiale prevede un limite massimo di spesa, che è ripartito fra le unità dell’immobile. Tanti i dubbi in materia di Superbonus e sulle pertinenze collegate all’unità immobiliare. La domanda posta agli Esperti di Proiezione di Borsa è: come si effettua il calcolo del Superbonus su doppia pertinenza con la stessa categoria C/2?

Gli interventi in condominio

Prima di rispondere alla domanda, è necessaria una breve panoramica sui limiti di spesa nelle parti condominiali, ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020 all’articolo 119. La normativa precisa che gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni condominiali devono rispettare determinati tetti di spesa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ad esempio, gli interventi per involucro dell’edificio, che coprono almeno il 25% della superfice lorda, prevedono un limite di spesa massimo così calcolato:

a) per edifici composti da 2 o 8 unità immobiliari: limite di spesa di 40mila euro, moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) per edifici composti da più di 8 unità immobiliari: limite di spesa di 30mila euro, moltiplicato per le unità immobiliare che compongono l’edificio.

Quindi, questo calcolo implica che, se un condominio è composto da 10 unità immobiliari, le prime 8 saranno moltiplicate per 40mila euro, mentre le restanti 2 per 30mila euro.

Il calcolo così effettuato per un condominio con 10 unità immobiliari rileva un limite di spesa di 380mila euro.

Lo stesso parametro di calcolo sarà effettuato per un altro intervento trainante, moltiplicando i limiti di spesa per le unità immobiliari, in base alla composizione dell’edificio.

Pertinenze e Superbonus

La regola generale specifica come deve essere un’unità immobiliare, ma non distingue la pertinenza di essa o la natura abitativa. Quindi, si ritiene che le pertinenze concorrano al moltiplicatore del limite di spesa per interventi che interessano le parti comuni.

A chiarire questo aspetto le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 e n. 19/E/2020.

Come si effettua il calcolo del Superbonus su doppia pertinenza?

Nello specifico, la circolare n. 19/E/2020 precisa una regola di base che include le pertinenze nel calcolo come moltiplicatore della spesa. Quindi, l’ammontare delle spese ammesse alla detrazione è calcolato tenendo conto delle pertinenze eventualmente collegate all’unità immobiliare.

La circolare precisa che ciò è applicabile quando si tratta di almeno due unità abitative con relative pertinenze. Nel caso in cui, invece, si tratta di un’unità abitativa con più pertinenze, gli eventuali interventi non potranno godere della regola di base sulle singole unità abitative (Interpelli: 62/E/2020 e 419/E/2020).

Inoltre, la circolare n. 24/E del 2020 chiarisce che gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico, spettano anche ai possessori di sole pertinenze. Ad esempio: garage o box, che abbiano sostenute le spese relative agli interventi in base alle specifiche tecniche contenute nel Decreto Legge n. 34/2020.

Quindi, alla domanda come si effettua il calcolo del Superbonus per doppia pertinenza si risponderà come detto. In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le pertinenze rientrano nella base di calcolo come sopra evidenziato, anche se sono più di una.