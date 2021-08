Molti sanno che in condominio non tutte le spese vanno divise tra tutti i proprietari. I casi che si possono presentare sono pressoché infiniti. Può essere utile capire come si divide in condominio questa particolare spesa che sembra comune ma potrebbe non esserlo.

L’intervento che può sembrare comune a tutti i condomini riguarda il rafforzamento o la ristrutturazione dei pilastri di sostegno. Dato che si tratta di un elemento strutturale viene spontaneo pensare che debbano contribuire tutti i proprietari. In realtà, può anche darsi che alcuni pilastri sorreggano solo una parte dell’edificio.

Cosa dice la legge

Il codice civile è molto chiaro. L’articolo 1.123 riconosce diverse modalità di partecipazione alle spese in condominio. Il principio generale è quello della ripartizione tra tutti i condomini delle spese relative alle parti comuni dell’edificio. Se, però, un condominio è dotato di più scale, cortili o ascensori che sono utilizzati solo da una parte dei condomini, dovranno sopportare la spesa solo coloro che possono usare quel certo bene. Quindi, chi vive nella scala A non pagherà la riparazione dell’ascensore della scala B.

Il caso dei pilastri sembra, a prima vista, rientrare nel caso della divisione tra tutti i condomini, perché si suppone che i pilastri sorreggano tutto l’edificio e non solo parte di esso. Non è detto, però, che non esistano casi specifici diversi. Per esempio, condominio non significa necessariamente edificio unico, con un unico solaio che vada da un estremo all’altro.

Il condominio orizzontale

Si definisce condominio orizzontale quello formato da più edifici indipendenti che hanno in comune solo un giardino, una cancellata di confine o alcuni impianti. A livello costruttivo e strutturale i vari edifici saranno certamente distinti ed indipendenti. I condomini dell’edificio A, in questo caso, non parteciperanno alle spese per ristrutturare i pilastri del condominio B.

L’edificio unico

Questa situazione può verificarsi anche nel caso di unico edificio. Può darsi che il solaio non sia unico, ma che le ali del condominio, ai lati delle scale, abbiano solai differenti. Anche in questo caso, i pilastri non saranno di proprietà e di uso comune a tutti, ma solo ad un lato del condominio. Dato che si tratta di situazioni particolari, occorre vigilare affinché l’amministratore non sbagli i conteggi.