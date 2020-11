Le zucchine, naturalmente, sono in tavola delle valide alleate per chi vuole stare in salute. Questo perché contengono vitamine e preziosi sali minerali, ed inoltre hanno spiccate proprietà diuretiche. Ma come tutti i cibi pure le zucchine devono essere servite in tavola dopo una corretta preparazione. Ecco allora come si devono cucinare le zucchine evitando tutti questi errori, dalla pulizia al condimento, e passando proprio per le modalità di cottura.

Ecco come si devono cucinare le zucchine evitando tutti questi errori

Nel dettaglio, prima di usare il coltello per affettare le zucchine, queste devono essere sempre lavate accuratamente. E questo perché sulla buccia potrebbero esserci non solo dei germi ma pure dei residui di terra non visibili ad occhio nudo. Con la conseguenza che, affettando le zucchine non correttamente lavate ed asciugate, l’azione del coltello non farà altro che portare all’interno dell’ortaggio i residui.

In linea con quanto accade per tutte le verdure e per tutti gli ortaggi, la cottura eccessiva delle zucchine porta non solo ad un’eccessiva perdita di acqua, ma pure di buona parte dei nutrienti. Così come l’eccessiva cottura altera e fa perdere sapore alle zucchine che, quindi, andrebbero sempre servite in tavola con metodi e con tecniche che siano sempre basate su una cottura veloce. Inoltre, a differenza di altri ortaggi, è bene ricordare che la zucchina lavata e pulita si può pure mangiare cruda.

Dopo il lavaggio e la cottura, il terzo errore da non fare quando si preparano le zucchine riguarda quello relativo alla scelta del condimento. Le zucchine sono già ricche di sali minerali, e quindi condirle con troppo sale non è di certo la scelta più salutare. Il troppo sale, infatti, fa perdere il sapore naturale di verdure e ortaggi. E lo stesso dicasi per la scelta di mangiare le zucchine fritte o comunque letteralmente affogate nell’olio. Meglio, per esempio, le zucchine al vapore che sono un contorno sano e delizioso.