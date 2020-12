Come si controlla il saldo accumulato fino ai 150 euro del Bonus con o senza SPID?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Governo cashless, nell’ambito della Manovra, ha individuato quale motore di accelerazione dei consumi il cashback e derivati. In tale cornice, ProiezionidiBorsa si è chiesta, come si controlla il saldo accumulato fino a 150 euro del Bonus con o senza SPID?

Innanzitutto, bisogna approfondire come saranno calcolate le somme da ricevere in Bonus. In un nostro precedente articolo: Cashback fino a 300 euro, Supercashback fino a 3.000 euro. Tutti i regali del Governo cashless, abbiamo evidenziato il funzionamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In pratica, per ottenere il famoso rimborso del 10% si dovrà considerare che ogni operazione rende indietro al massimo 15 euro. Nel 2021 bisognerà effettuare un minimo di 50 operazioni a semestre quale condizione base di accesso al Bonus. Mentre fino al 31 dicembre basteranno solo 10 operazioni. Per quanto riguarda il Supercashback, invece, non conta l’importo speso ma la gran quantità di operazioni. Infatti, per i primi 100.000 cittadini che in un semestre hanno transato più operazioni è previsto un Bonus fisso di 1.500,00 euro.

APP IO ma anche le utility messe a disposizione da emittenti come Satispay

Quindi, come si controlla il saldo accumulato fino a 150 euro del Bonus con o senza SPID? Per conoscere il saldo attuale, il cittadino dovrebbe segnarsi, di volta in volta tutte le operazioni che ha fatto. Per poi scorporare il 10% ai fini cashback.

In realtà, sarebbe disponibile anche una funzione counter sull’app IO, che descrive numero e importo delle operazioni, se si sono associate in precedenza Carte e Bancomat. Cosa diversa, invece, soprattutto in assenza di SPID, se la registrazione al programma statale è avvenuta attraverso l’ente emittente della carta o l’app di pagamento. In tale situazione, senza interfacciarsi con l’app IO, si potrà, a breve, consultare le utility messe a disposizione da banche ed emittenti.

Così sarà facilitato il monitoraggio del cashback accumulato e la propria posizione nella classifica del Supercashback. Non resta che controllare il plafond della carta, acquistare e attendere 60 giorni dalla fine del semestre per ricevere il rimborso.