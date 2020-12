Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si parla di pere si pensa automaticamente all’autunno, cosa c’è di più autunnale di questo frutto? Forse solo i cachi.

Le pere, infatti, sono un frutto tipicamente autunnale anche se alcune varietà si possono trovare tutto l’anno. Questo frutto è, forse, uno dei più difficili da conservare specialmente una volta giunto a maturazione.

A tutti sarà capitato di acquistarne una cassetta per poi farsi prendere dal panico per la maturazione improvvisa. Eppure, esistono diversi modi per conservare efficacemente le pere.

Come si conservano le pere? Ecco come conservare le pere per averle in casa tutto l’anno.

Frigorifero

La prima modalità per conservare le pere è quella di tenerle all’interno del frigorifero. Nonostante sia possibile conservarle anche a temperatura ambiente per un paio di giorni, il consiglio è quello di riporle nel frigorifero.

Questo perché, soprattutto durante il periodo estivo, il rischio è quello che sottoposte a eccessivo calore possano rovinarsi rapidamente. Se non si vogliono farle maturare velocemente sarà importantissimo ricordarsi di riporle lontane da altre tipologie di frutti, specialmente dalle mele.

Nel frigorifero potranno essere conservate anche per un mese.

Congelatore

Un altro modo per conservare a lungo le pere è riporle nel congelatore. La procedura per preparare le pere al congelatore è semplice ma non immediata, non basterà riporle semplicemente ma bisognerà seguire alcune istruzioni.

Innanzitutto, le pere andranno lavate e sbucciate. Dopo avere eliminato il torsolo andranno aggiunte in acqua che bolle e lasciate cuocere per circa cinque minuti.

Nell’acqua potranno essere aggiunti anche succo di limone e zucchero. Il succo di limone sarà importante per evitare che la pera si annerisca. Se non si vuole aggiungere all’acqua si potrà spruzzare sulle pere dopo la cottura.

Ricordarsi di rimuovere le pere dall’acqua prima che perdano consistenza. Dopo averle fatte raffreddare per alcuni minuti andranno inserite all’interno di sacchetti adatti per il congelamento o in contenitori di plastica.

Le pere, così congelate, potranno essere conservate per circa otto mesi. È, forse, il metodo più efficace per conservare le pere e averle in casa tutto l’anno.