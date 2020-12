Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono molte opinioni su come si conserva il caffè, ma quale è quella migliore? Ognuno ha un modo diverso di conservarlo, ma siamo sicuri che il nostro sia proprio il migliore? È quello che cercheremo di vedere, perciò chiediamoci come si conserva meglio l’aroma del caffè in frigo o in credenza?

Che cosa rovina il caffè

La sensazione che si ha quando si apre una confezione di caffè è veramente inebriante. Un bel profumo caldo e dolce si sprigiona e sale al nostro naso. Come vorremmo che questa sensazione resti ogni volta che si apre il barattolo dove si conserva il caffè. Purtroppo sappiamo bene che non è così. Ma possiamo fare qualcosa affinché questo odore rimanga il più a lungo possibile?

Attenzione a questi elementi

Ci sono alcuni agenti che rovinano o disperdono l’aroma del caffè macinato e sono: l’aria, l’umidità, il calore e la luce.

Per preservare il caffè da questi quattro elementi bisogna conservarlo in un barattolo ben chiuso, in modo che non passi l’aria. Che sia ermetico, in metallo o in vetro non trasparente, ma non in cartone in modo che l’umidità non passi. Da conservare in luoghi non troppo caldi, ma nemmeno freddi, e al riparo della luce.

Se si evitano questi quattro “pericoli”, ci sono le garanzie che il caffè si conservi al meglio.

Qualche precisazione. Come si conserva meglio l’aroma del caffè in frigo o in credenza?

Il caffè va conservato ad una temperatura media né troppo calda ma nemmeno fredda. Per cui è sconsigliato tenere il caffè in frigorifero. Il freddo agisce negativamente sull’aroma. Anche gli sbalzi di temperatura sortiscono l’effetto di guastare l’aroma del caffè. Passare perciò dalla temperatura del frigorifero a quella ambiente, soprattutto d’estate non è consigliabile.

Qualche trucco furbetto

La cosa migliore sarebbe comprare il caffè in grani e con un macinacaffè macinarlo in piccole quantità da utilizzare in moka. Ogni volta che il caffè si macina si rivive l’esperienza del profumo inconfondibile del caffè fresco appena tostato. E il caffè in moka o in macchine predisposte, sarà sempre il migliore. Questo perché conservare l’aroma dei 250 grammi di caffè, con tutte le attenzioni possibili, sarà sempre un po’ arduo.

Sarà anche un guadagno economico perché le capsule, dove l’aroma si dovrebbe conservare meglio, costano molto di più rispetto alla quantità di caffè fatto con il caffè in grani.

