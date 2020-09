Come si calcolano i 5, 60 e 90 giorni per pagare una multa? La multa arriva quando l’automobilista viola il Codice della Strada. Per esempio, quando viene rilevato l’eccesso di velocità con l’autovelox. Oppure se si passa con il semaforo rosso. Oppure ancora in caso di divieto di sosta.

Come pagare una multa, sconto 30% se paghi entro 5 giorni

Allora, come si calcolano i 5, 60 e 90 giorni per pagare una multa? Al riguardo c’è da precisare che il calcolo non parte dal giorno dell’infrazione. E nemmeno si conta il giorno in corrispondenza del quale la multa viene notificata. Si parte infatti su come pagare una multa dal successivo per contare i 5, i 60 ed i 90 giorni. Entro i 5 giorni la contravvenzione si può pagare con uno sconto pari a ben il 30%. In altre parole, entro i 5 giorni l’importo da pagare è pari al 70% del minimo della sanzione prevista.

Cosa succede se paghi una contravvenzione entro o dopo 60 giorni

Entro i 60 giorni l’importo da pagare è quello in misura ridotta ed è indicato sul verbale. Con la conseguenza che su come pagare una multa non c’è possibilità di sbagliare. Dal giorno 61 l’importo della multa è quello nella misura ordinaria. Con l’importo da pagare che cresce all’aumentare del ritardo. E questo perché dal giorno 61 scatta l’applicazione degli interessi di mora.

Se il termine dei 5, 60, e 90 giorni cade di domenica che succede? In tal caso il termine in automatico viene prorogato al giorno successivo. Si contano invece le domeniche se cadono all’interno dell’intervallo.

Quindi, la decorrenza dei 5, 60, e 90 giorni per la multa parte sempre dal giorno dopo la notifica. E non per esempio dal giorno in cui il vigile lascia la multa sul parabrezza. Quello è solo un atto di cortesia. Che ci avvisa che dobbiamo aspettarci l’arrivo a casa del verbale.

C’è inoltre il caso in corrispondenza del quale la multa non va pagata. E questo quando, dal giorno in corrispondenza del quale è stata commessa l’infrazione, passano 90 giorni. Senza che sia arrivata la notifica la contravvenzione cade infatti in prescrizione.