Un focus per capire come si accede alla richiesta di contributi di 8000 euro per l’acquisto di auto

In attesa degli incentivi statali per l’acquisto di mezzi di locomozione, la nostra redazione sta dedicando amplio spazio alle parallele iniziative, messe in campo a livello locale. Per cui, dopo il focus acceso sugli incentivi della Regione Lombardia, vediamo di proseguire la nostra analisi. E come si vedrà nel prosieguo, la regione sulla quale abbiamo indirizzato i nostri riflettori ora è un’altra. Questo approfondimento si pone come prosecuzione di un nostro precedente articolo a cui si rimanda per un generale quadro d’insieme. Vediamo ora di concentrare l’attenzione su come si accede alla richiesta di contributi di 8000 euro per l’acquisto di auto.

Modalità di presentazione domanda

In questo caso, la Regione che si è attivata con un bando in scadenza al 31 agosto 2020 è l’Abruzzo. La domanda relativa di ammissione al contributo va presentata da parte del legale rappresentante, titolare, amministratore unico in caso di persone giuridiche, o dalla persona fisica residente in Abruzzo. Le modalità ammesse sono sostanzialmente due. Vale a dire: indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@comune.laquila.postecert.it o raccomandata A/R indirizzata al Comune dell’Aquila, Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo.

Oggetto della richiesta

L’oggetto della richiesta, come da modulo appositamente predisposto e scaricabile on line, verte sull’erogazione di un contributo. L’importo da specificare, caso per caso, può arrivare fino ad un massimo del 30% del prezzo finale del veicolo, Iva inclusa. Quanto alla tipologia di veicolo, deve necessariamente trattarsi di un autoveicolo a trazione elettrica ricadente nella previsione dell’art. 47 comma 1 lett. g e comma 2 lett b e lett. c del Codice della Strada. O, in alternativa, un motoveicolo ricadente nella previsione dell’art. 53 comma 1 lett. h del Codice della Strada. Va inoltre indicato il costo effettivo del veicolo (Iva inclusa).

Dichiarazioni relative al veicolo

La prima cosa richiesta è il rilascio di una dichiarazione d’intenti. Vale a dire, deve essere messa, nero su bianco, l’intenzione di acquistare un dato veicolo elettrico, a cui faranno seguito i dati per la sua identificazione quali casa costruttrice e modello. E’ richiesta inoltre la dichiarazione che il veicolo, oggetto di contributo, rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza, omologazione, immatricolazione e circolazione su strada.

Dichiarazioni relative a contributi

Per accedere alla contribuzione, il richiedente è tenuto al rilascio anche di altre dichiarazioni. Vale a dire, deve specificarsi nella domanda di non aver ricevuto contributi per l’acquisto di veicoli elettrici negli ultimi 24 mesi. Oppure di non aver ricevuto contributi pubblici della tipologia “de minimis” di qualsiasi natura nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti. O di aver ricevuto contributi pubblici della tipologia “de minimis” di qualsiasi natura nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti. Nella misura però di un tot non eccedente, con il cumulo del presente contributo, la soglia massima prevista per legge.

Documenti da allegare

A chiusura segue la lista dei documenti da allegare, tra cui si evidenzia copia del preventivo sottoscritto dal richiedente e dalla concessionaria che lo rilascia con chiaramente indicato il prezzo finale. Seguono copia del documento di identità e del codice fiscale se il richiedente è persona fisica, altrimenti copia dei documenti del titolare/legale rappresentante in caso di organizzazioni private o enti pubblici.

In caso di organizzazioni private, quali richiedenti il contributo, va acclusa anche copia della certificazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, attestante la sede legale e operativa.

Nonchè il numero di licenza esercizio attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune dell’ Aquila. Se infine il richiedente è un libero professionista, è richiesta anche l’esibizione dell’ iscrizione all’albo di riferimento. Si ricorda che si tratta di una tipologia di finanziamento accessibile ad imprese, liberi professionisti, tassisti e cittadini residenti in Abruzzo. Ecco dunque spiegato come si accede alla richiesta di contributi di 8000 euro per l’acquisto di auto.