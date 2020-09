Un focus per capire cos’è e come si accede al bando Rinnova Veicoli con contributi fino a 20.000 euro

“Dal 15 luglio, essendo pervenute richieste superiori alla dotazione finanziaria, è stata aperta la lista d’attesa, per tutte le domande che continueranno ad essere inoltrate fino al 30 settembre. Le domande, in attesa del contributo, saranno inserite in un elenco che sarà preso in considerazione, nel caso in cui si presentino le condizioni di ulteriori risorse disponibili a seguito di verifiche tecniche delle rendicontazioni”. Questo il comunicato apparso sulla pagina web di UnionCamere. Cerchiamo ora di capire cos’è che ha determinato questo consistente afflusso di richieste di contribuzione. E, al contempo, vediamo come si accede al bando Rinnova Veicoli con contributi fino a 20.000 euro.

“Rinnova Veicoli”

Il comunicato, di cui sopra, si riferisce al bando “Rinnova Veicoli” con il quale si è inteso mettere in pista una dotazione finanziaria di 6.861.000,00 euro per l’anno 2020. Si premette, sin da ora, che non si tratta di aiuti di stato, nuovamente al via dall’1 settembre per veicoli a bassa emissione, ma di altro. Vale a dire di misure, a carattere locale, volte ad incentivare la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese della Regione Lombardia.

Come funziona l’incentivo

Il suddetto bando mira quindi ad incentivare l’acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o bassissime emissioni. Il tutto, previa rottamazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso.

Il livello di sconto da applicarsi, da parte del venditore sul nuovo veicolo acquistato, è di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Per i soli veicoli di categoria M1 (autovetture) ad alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa).

Soglie di contribuzione

I margini di contribuzione erogabili variano in funzione delle diverse emissioni di PM10, CO2 e Nox dei veicoli. Per una presa visione esaustiva dei diversi contributi erogabili, si rimanda ai riferimenti tabellari pubblicati alla pagina web dedicata. Una volta sulla pagina, basterà scorrere, con il cursore, fino alla stringa denominata “caratteristiche finanziamento”. Cliccando su questo punto, si aprirà una finestra con tutti i riferimenti del caso. Comunque si anticipa, sin da ora, che i contributi potranno variare da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Procedura di accesso

La procedura di accesso al contributo si svolge esclusivamente in via telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Tutte le istruzioni per la profilatura personale e per compilare la domanda sono reperibili al seguente sito: www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”. Per chi fosse interessato, si segnala che la finestra temporale sta per chiudersi. Infatti le domande di contributo devono essere presentate fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020, da intendersi quindi come termine perentorio. Per ulteriori informazioni sul bando, questo è l’indirizzo e-mail a cui fare riferimento: imprese@lom.camcom.it. Ecco, dunque, come si accede al bando Rinnova Veicoli con contributi fino a 20.000 euro.