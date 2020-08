Un approfondimento per capire come si accede ai buoni shopping fino a 500 euro validi per tutto il 2020. In attesa delle iniziative preannunciate dal Governo per far ripartire i consumi, sono sempre più le realtà locali che si stanno attivando individualmente. Inutile dire che con questi cosiddetti “lumi di luna”, i comparti dei beni voluttuari e della ristorazione sono quelli che stanno risentendo maggiormente dell’attuale congiuntura economica. Per cui, sapere dove e come sono attivi incentivi ed agevolazioni in genere per lo shopping, non può che risultare vantaggioso. Sia per i venditori che per gli acquirenti. Vediamo quindi, con questo approfondimento, di mettere a fuoco come si accede ai buoni shopping fino a 500 euro validi per tutto il 2020.

La cabina di regia

L’iniziativa su cui intendiamo accendere i riflettori, rientra in un’ampia gamma di azioni, di promozione e marketing, volte alla valorizzazione commerciale delle zone del centro storico. Tali iniziative, nel caso di specie, sono dirette da una determinata cabina di regia. Vediamo quindi d’individuare i soggetti che ne fanno parte. In primis, c’è il Comune di Piacenza, ma anche la CCIAA e le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e CNA. Il tutto è sostenuto anche dai contributi del Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna. Pertanto, si sta parlando di un’iziativa a carattere squisitamente locale.

Tempi e precondizioni

Per beneficiare dei buoni, il presupposto è uno e uno solo. Vale a dire, si dovranno fare almeno 20 acquisti del valore minimo di 10 euro cadauno, entro il 15 settembre 2020. Il progetto prevede anche la possibilità di procedere, al massimo, con 5 acquisti per singolo esercente. Una volta compiuto questo passo, si parteciperà all’estrazione di buoni acquisto di valore compreso tra 100 e 500 euro da spendersi in tutto l’arco del 2020.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Dove acquistare

L’altra condizione per accedere ai buoni acquisto è data dalla tipologia e dalla dislocazione degli esercizi commerciali. Deve infatti trattarsi, necessariamente, dei negozi del centro storico aderenti e riconoscibili dall’esposiziione di apposita vetrofania. Per una prima visione d’insieme dei vari punti vendita aderenti, cliccando al link è possibile visionare l’elenco dettagliato e aggiornato. Tale iniziativa, a cui è stato dato il titolo di “Compra e vinci”, rientra nel programma a più amplio spettro “Viviamo il centro”.

Come si accede ai buoni shopping fino a 500 euro validi per tutto il 2020: modalità di accesso

Una volta superati questi passaggi iniziali, il resto del meccanismo è interamente on-line. Ciò significa che non sono richieste tessere o carte. Infatti, per partecipare, sarà sufficiente collegarsi al sito https://www.vitaincentroapiacenza.com/concorso/.

Compilate l’apposito modulo d’iscrizione, con i vostri dati personali. Dopo di che, bisognerà caricare gli scontrini/ricevute fiscali accumulati, comprensivi di numero, data, importo. Per cui, tutti coloro, tra residenti, vacanzieri stanziali e persone di passaggio, avranno titolo per partecipare all’estrazione finale. Sempre che abbiano caricato 20 scontrini validi.

La gamma dei buoni

Come già accennato, il massimo importo erogabile è un buono acquisto di 500 euro. A seguire: due buoni acquisto di 300 euro, poi tre buoni acquisto di 200 euro. Infine quattro buoni di 100 euro cadauno. Per cui, questa iniziativa può essere interessante per chi avesse comunque necessità, nelle zona sovraindicata, di fare acquisti all’interno delle categorie indicate in elenco.

Attenzione però perché sarà possibile partecipare con l’inoltro degli scontrini entro e non oltre le ore 23.59 del 15/09/2020. La comunicazione dei nominativi beneficiari avverrà poi entro il 30 settembre 2020, tramite e-mail. Il “buono acquisto”, previa presentazione dell’e-mail all’esercente, potrà essere speso all’interno di una sola attività aderente. Ma anche in più momenti, sempre entro e non oltre il 31/12/2020. Ecco dunque come si accede ai buoni shopping fino a 500 euro validi per tutto il 2020.