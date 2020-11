I contenitori di plastica sono usati maggiormente in cucina. Sono utili alla conservazione dei cibi, sono riutilizzabili ed economici, ma non è facile pulirli.

Per quanto si possa passare e ripassare la spugnetta col detersivo, restano sempre con quella leggera patina di unto e spesso sono impregnati dell’odore del cibo prima contenuto.

Se non si possiede una lavastoviglie e non si vogliono usare prodotti troppo aggressivi, esistono dei piccoli trucchi che permettono di pulire per bene questi recipienti e togliere l’unto e lo sporco senza affaticarsi.

Utilizzare dei metodi naturali per pulire i contenitori di plastica è molto importante perché questi dovranno contenere e conservare i cibi. In oltre, anche l’unto dovrà sparire altrimenti questo, potrebbe portare ad una contaminazione del cibo.

Ecco alcuni consigli su come sgrassare i contenitori di plastica con semplici metodi.

Il sale

Il sale può eliminare l’unto dei contenitori in plastica.

Procedimento

Mescolare un cucchiaino di sale fino con un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Strofinare energicamente il contenitore e sciacquare.

Il bicarbonato

Versare nel contenitore un po’ di bicarbonato e aggiungere dell’acqua, facendo in modo da creare una densa schiuma.

Con una spugnetta, spargere il composto su tutta la superficie del recipiente di plastica e farla agire per qualche minuto.

Successivamente, sciacquare con abbondante acqua.

Aceto

Come sgrassare i contenitori di plastica con semplici metodi oltre al bicarbonato e al sale tramite l’utilizzo dell’aceto?

L’aceto può essere utilizzato puro, oppure diluito con acqua calda e un po’ di sapone di Marsiglia.

Si può non solo sgrassare ma anche profumare i contenitori.

Molto spesso, può capitare di riuscire a sgrassare il contenitore, ma si nota che questo resta impregnato dell’odore del cibo prima contenuto.

Un metodo antiodore efficace è quello di versare nel recipiente 1/4 di aceto con dell’acqua, lasciandolo per due o tre ore.

Oppure versare della polvere di bicarbonato per tutta la notte. Al mattino togliere il prodotto con l’acqua e procedere con il lavaggio abituale.