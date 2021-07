Oramai in piena estate, le giornate sono diventate più lunghe e per questo si ha più tempo a disposizione. Ed ecco che nasce la voglia di organizzare serate in compagnia.

Balconi, giardini e terrazzi se sono destinati a diventare luoghi di gradevoli barbecue, ritrovi a cena con amici o familiari, diventano inesorabilmente anche oggetto di successive pulizie.

E bene sì, quando si frigge per mangiare qualcosa di veramente delizioso, quando si cuoce un hamburger di carne sulla piastra, o quando si accende un barbecue tutto intorno verrà ricoperto da una patina di grasso e unto.

Anche se malauguratamente dovesse cadere e rompersi per distrazione una bottiglia di olio oppure gocciolare del grasso dei cibi sul pavimento, si può comunque correre ai ripari seguendo questi semplici metodi.

Come sgrassare ed eliminare l’olio dal pavimento dopo aver fritto, arrostito carne o acceso un barbecue.

Nel caso si fosse rotta una bottiglia di olio, la prima cosa da fare è quella di alzare con molta cautela i residui di vetro, dopodiché far assorbire l’olio con carta assorbente o con giornali.

Non alzarli subito, ma lasciare il tempo che l’olio venga catturato dalla carta.

Quindi versare dei semplici prodotti che generalmente hanno tutti in casa, come farina, amico di mais, borotalco, zucchero o sale sulle macchie di olio o sulle zone particolarmente unte.

Lasciare agire una decina di minuti.

Raccogliere il tutto con scopa e paletta.

Ceramica e grès porcellanato

Creare un mix con 3l di acqua tiepida, 3 cucchiai di aceto, 3 cucchiai di alcool denaturato e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia.

Mescolare bene, immergere lo strofinaccio e proseguire con il consueto lavaggio.

Granito e marmo

Per pavimenti in granito, marmo e pietra preparare una soluzione con 2l di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Mescolare bene e immergere lo strofinaccio e proseguire con il lavaggio.

Parquet

Per il parquet preparare 2l di acqua calda e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia, efficace metodo per eliminare la patina di olio.

Lavare e passare in fine un panno asciutto per garantire una maggiore lucentezza.

Abbiamo spiegato come sgrassare ed eliminare l’olio dal pavimento dopo aver fritto, arrostito carne o acceso un barbecue, in modo facile e veloce.

