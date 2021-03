In questa settimana, che si è aperta con la Festa della Donna, abbiamo parlato tanto di mimosa. Tra i tanti argomenti trattati, abbiamo visto degli utili consigli per farla durare il più a lungo possibile ma anche come coltivarla per farla crescere nei nostri giardini e sui nostri balconi.

Ma la mimosa è estremamente versatile, e infatti oggi mostreremo come sfruttare questo fiore delicato per realizzare fantastiche decorazioni.

Essiccare la mimosa

Per utilizzare la mimosa a scopo decorativo, per prima cosa bisogna farla essiccare. Il procedimento è davvero semplice. Basta prendere alcuni rametti, legarli tra loro per il gambo con un filo di rafia ed appenderli a testa in giù in un luogo fresco e asciutto, ma poco luminoso. E, se possibile, con un buon ricircolo di aria.

Dopo un mesetto, ecco la nostra mimosa essiccata!

Durante il periodo di essiccazione, sistemare sotto i fiori un dei fogli di carta da giornale o della carta assorbente da cucina. Eviterà che il pavimento si macchi col polline caduto.

Idee decorative

Vediamo a questo punto come sfruttare questo fiore delicato per realizzare fantastiche decorazioni.

Possiamo utilizzare la mimosa essiccata per tantissimi scopi.

Unita ad altri fiori secchi, la possiamo semplicemente mettere in un vaso per avere un bel mazzo di fiori poco che richiede ben poche cure e sempre pronto ad abbellire le nostre stanze.

Un’altra alternativa è utilizzare la mimosa come pot pourri profumato. Basta raccogliere i suoi fiori in un sacchettino di cotone, o anche in una ciotolina di vetro. A piacere, aggiungere qualche goccia di olio essenziale (ideale il sandalo) o qualche spezia, come la cannella. Sistemare nei cassetti, negli armadi o su un mobile del soggiorno o dell’ingresso.

Découpage

Chi ha buona manualità e un particolare estro artistico, può utilizzare i fiori di mimosa essiccati per realizzare straordinarie opere. Si possono creare segnalibri e carte personalizzate, ma anche decorare scatole, oggetti in ceramica e candele. Ed ancora, dar vita a veri e propri quadri floreali da appendere sulle pareti!

Tra le pagine di un libro

Se invece si vuole essiccare un solo rametto di mimosa giusto per tenerlo di ricordo, basterà sistemarlo tra le pagine di un libro. Consigliamo di utilizzare un bel librone pesante e che non si consulta troppo spesso (un dizionario sarebbe l’ideale). Per non far macchiare le pagine, di giallo utilizzare un foglio di carta assorbente da cucina.