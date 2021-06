Abbiamo pianificato la vacanza al mare e siamo pronti a staccare dalla frenetica routine quotidiana per concederci il meritato relax. Ma come facciamo con gli allenamenti che siamo soliti condurre? Che sia l’appuntamento in palestra oppure la corsa mattutina magari dobbiamo pensare a qualcosa di alternativo da svolgere comodamente anche al mare. Allora vediamo come sfruttare le straordinarie proprietà benefiche di acqua e sabbia per allenarsi e fare ginnastica anche al mare durante le vacanze.

Gli errori da evitare

Le temperature estive sono più alte per cui dobbiamo assolutamente evitare gli allenamenti nelle ore più calde della giornata. Preferiamo la mattina presto e la sera dopo le 19. Inoltre, seguiamo i consigli di un medico se soffriamo di pressione alta. Non vestiamo capi d’abbigliamento sintetici perché poco traspiranti.

Assicuriamoci di aver bevuto molto prima di iniziare ma anche durante e soprattutto alla fine della sessione. L’abbigliamento sbagliato e la disidratazione possono portare facilmente a colpi di calore. Inoltre evitiamo gli allenamenti intensivi. Se abbiamo fatto ginnastica tutto l’anno, nelle poche settimane di ferie possiamo concederci una pausa e un’attività più moderata.

Come sfruttare le straordinarie proprietà benefiche di acqua e sabbia per allenarsi e fare ginnastica anche al mare

Allenarsi a piedi nudi sulla sabbia ha straordinari benefici. Innanzitutto la superficie instabile permette al nostro corpo, tendini, nervi e muscoli di contrarsi continuamente per regolare la posizione nello spazio. Non è solo una questione di semplice equilibrio. Inoltre il massaggio sulla pianta del piede stimola la microcircolazione sanguigna. Da un punto di vista prettamente estetico, effettua uno straordinario scrub!

Si può iniziare con una camminata di 10 minuti. Dopodiché alzarsi per 10 volte sulla punta dei piedi e abbassarsi. Anche tre ripetizioni di 10 squat sono super efficaci.

Allenamento in acqua

Scegliamo un punto in cui l’acqua arrivi in vita e il fondale sia piano e sabbioso. Soprattutto se fresca, facilita la termoregolazione, la circolazione sanguigna e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. È un ottimo allenamento cardio.

Si comincia con una camminata in acqua di 15 minuti facendo ben attenzione ad alzare il più possibile le ginocchia. Nello stesso modo si può eseguire la camminata sul posto. Tre ripetizioni da 20 andranno benissimo.

Terminare ogni sessione di allenamento con lo stretching.

Un ultimo suggerimento

Allenarsi in vacanza è un modo originale e divertente per prendersi cura di sé. Per reintegrare i liquidi e sali minerali persi durante l’attività sportiva possiamo bere dei frullati di frutta freschi. Prediligere quelli che hanno uva e mirtilli. L’uva ha un alto contenuto di zuccheri ma un indice glicemico basso mentre i mirtilli sono antiossidanti.