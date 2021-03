Gli agenti di commercio sono tra le categorie più colpite dalla crisi pandemica. Oltre ai ristori previsti dalle normative statali, la Fondazione Enasarco ha previsto per loro alcune facilitazioni.

La Fondazione Enasarco è un ente di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio. Questi ultimi versano un contributo variabile in base ai fatturati.

È un contributo aggiuntivo rispetto alla normale versamento INPS e costituisce una sorta di pensione integrativa di categoria. L’iscrizione alla gestione Enasarco fornisce altre facilitazioni. Come sfruttare le agevolazioni per gli agenti di commercio?

Benefici e prestazioni

La Fondazione Enasarco stipula o rinnova annualmente una polizza assicurativa in favore dei propri iscritti. La polizza è completamente gratuita per gli iscritti alla Fondazione.

Tale assicurazione prevede una indennità da intervento chirurgico a seguito di malattia e una indennità da ricovero per malattia o infortunio. Inoltre, prevede una indennità da degenza domiciliare a seguito di infortunio o malattia.

Oltre al supporto in casi poco piacevoli fornisce anche contributi in casi più lieti. Un esempio è il contributo nascita per ogni figlio nato o adottato. In attesa di aggiornamento, per l’anno 2020 tale contributo è stato di 750 euro.

In caso di agente donna è previsto in aggiunta un contributo per compensare la diminuzione del reddito a seguito della gravidanza. Per l’anno 2020 tale contributo è stato di 2500 euro.

La Fondazione Enasarco aiuta anche le famiglie degli iscritti con figli disabili attraverso un contributo per partecipare alle spese di assistenza personale. Spetta agli agenti i cui figli portatori disabili necessitano di assistenza permanente. Il contributo, non trascurabile, è pari a 6000 euro.

Come fare per ottenere le agevolazioni

Non sono richiesti particolari adempimenti burocratici. Basta collegarsi all’area riservata InEnasarco e verificare se si rientra nei requisiti previsti. La Fondazione dispone già dei dati reddituali in quanto riceve periodicamente gli estratti dalle società mandanti. Sul sito della Fondazione sono presenti tutti i dettagli su come sfruttare le agevolazioni per gli agenti di commercio.