Riscaldare la propria abitazione con soltanto il camino in modo uniforme e specialmente quando è grande, oppure composta da più piani non è da tutti, soprattutto in questo periodo, dopo il rincaro dei prezzi del gas e dell’elettricità.

In questo articolo spieghiamo come sfruttare il calore del camino per riscaldare in modo uniforme tutta la casa anche se composta da più piani.

Riuscire a scaldare tutte le stanze uniformemente con il camino non è un miraggio, ma è possibile seguendo alcune direttive. In questo modo abbiamo l’opportunità di riscaldare tutto l’ambiente domestico e di non spendere troppi soldi.

Vediamo quali sono i passi da fare.

Perché riscegliere un camino chiuso

Innanzitutto, la scelta di un camino chiuso è necessaria in quanto produce più calore di quello aperto, e richiede una quantità minore di legna da ardere.

In oltre, il camino chiuso garantisce la giusta climatizzazione in tutte le stanze della casa.

Utilizzando un termocamino ad aria abbiamo la possibilità di convogliare, tramite l’installazione di apposite canaline, l’aria calda in tutte le stanze.

Questa soluzione risulta essere molto vantaggiosa per coloro che hanno una casa molto grande e disposta su più piani.

Le canaline odierne sono costruite con materiali all’avanguardia, non ingombrano e alcune si adeguano allo stile di qualsiasi tipo di arredamento.

Dove sistemare il camino

Per sfruttare al meglio il calore del camino e diffonderlo in tutte le stanze bisogna collocarlo in una parte centrale della casa, oppure in una parete non chiusa e senza ostacoli.

Ecco come sfruttare il calore del camino per riscaldare in modo uniforme tutta la casa anche se composta da più piani

L’uso del pellet o del bioetanolo

Per avere una maggior quantità di calore il giusto combustibile consigliabile sarebbe il pellet o il bioetanolo al posto della legna.

In questo modo verrebbe garantita una diffusione uniforme del calore in tutta la casa.

La pulizia della canna fumaria

La canna fumaria va pulita almeno una volta all’anno e prima di accendere per la prima volta il camino. Questo vale soprattutto per i vecchi camini.

La formazione della fuliggine potrebbe dare origine al catrame che renderebbe difficile la propagazione del calore nelle stanze dell’abitazione.