Dopo una bella scorpacciata di ciliegie, i noccioli finiscono sempre nel cestino. Ma è uno spreco inutile! Delle ciliegie, infatti, non si butta via niente: ecco come sfruttare i noccioli di ciliegia con una ricetta dolcissima e senza sforzo.

Di questo frutto non si butta via niente

Con l’avvicinarsi della fine di giugno volge al termine la stagione delle ciliegie. Per chi non ne ha ancora mangiate in abbondanza, è il momento di rimediare. Questi frutti sono infatti non solo deliziosi, ma anche benefici. Le ciliegie sono ricche di vitamine e sali minerali. Contengono flavonoidi, ovvero sostanze dalle proprietà antiossidanti. Aiutano quindi a prevenire l’invecchiamento cellulare, fanno bene alla vista e alle difese immunitarie.

Questo è anche il momento adatto per conservare le ciliegie. Esistono svariati metodi per farlo: le ciliegie si possono congelare, disidratare o sciroppare. In ogni caso, questi frutti vanno prima denocciolati. Ma che fare, allora, con tutti i noccioli e i piccioli che avanzano? Mai buttarli nel cestino!

È bene sapere, infatti, che delle ciliegie non si butta via niente. Con i piccioli si può preparare un decotto. I noccioli, invece, si prestano a svariate ricette o progetti di fai-da-te. Ecco uno spunto particolarmente gustoso per sfruttarli.

Come sfruttare i noccioli di ciliegia con una ricetta dolcissima e senza sforzo

Cucinare con gli scarti è sicuramente utile per l’ambiente e per il portafoglio. Spesso, tuttavia, si tratta di un processo laborioso. Anche i metodi per riutilizzare i noccioli di ciliegia richiedono molto tempo. Solitamente bisogna lavare accuratamente i noccioli e farli seccare. In pochi hanno voglia ed energie per lanciarsi in questi progetti.

Tuttavia, esiste un trucco davvero veloce e senza sforzo. La buona notizia è che non bisogna nemmeno lavare i noccioli. La ricetta sfrutta, infatti, proprio i residui di polpa che restano attaccati al nocciolo. Si tratta di una panna montata aromatizzata alla ciliegia. È perfetta per accompagnare il gelato o una torta.

Per prepararla, basta aggiungere una manciata di noccioli a una confezione di panna da montare. Poi riporre il tutto in frigorifero per una notte. Il giorno successivo, filtrare la panna e montarla normalmente (aggiungendo zucchero a piacere). I residui di polpa avranno piacevolmente aromatizzato la panna. Insomma, una variante davvero semplice ed estiva, tutta da gustare.

