Come sfoggiare un look androgino

Prestiti dall’armadio del fidanzato, raid nel reparto uomo dei negozi di seconda mano: la tenuta androgina ammicca al mondo maschile, senza rinunciare alla femminilità. Si può dire molto riguardo questo stile, ma si va sul sicuro dicendo che non si tratta di un’accozzaglia di indumenti né casuale, né “casual”. Perfetto per l’ufficio, l’occasione importante o l’uscita con gli amici, sfoggiare un look androgino è la mossa vincente per sedurre ed esaltare le forme.

Dimenticate la parola “maschiaccio”

Sfoggiare un look androgino non significa coprire il corpo con capi antiestetici. A dettare legge, infatti, sono pantaloni, camicie e blazer dal piglio sartoriale, purché calzino a pennello. Non stretti sul seno, non ingolfanti, non esageratamente lunghi o larghi, se non si vuole somigliare a una delle Simpatiche Canaglie.

I pantaloni, solitamente a vita alta, alzano e snelliscono con un taglio palazzo, possibilmente monocromatico o a fantasia impercettibile. I motivi accettati sono: gessato, spina di pesce, principe di Galles e tutti quelli tipicamente maschili (e autunnali).

La sartoria è un piacere per pochi, ma un bel completo, oltre a durarvi per sempre, farà la sua figura anche spezzato. Un investimento che vale, in ogni caso.

Gli accessori sono altrettanto fondamentali: bretelle, coppole, fedora; ai piedi, Oxford o stringate, oppure francesine col tacco, purché non a rocchetto o a stiletto. Solitamente le borse non sono incluse nel look, quindi dotatevi di pochette o di un portafogli minimale.

Il mondo è grigio, il mondo è blu

Gli amanti dei colori vivaci devono rassegnarsi: per sfoggiare un look androgino, i colori dominanti sono blu, grigio e nero nelle principali sfumature. Se si preferiscono i colori caldi, dalla East Coast americana si dovrà passare alla Gran Bretagna, con nuances marrone e vinaccia.

Questione di sguardi

In ultima istanza, trucco e parrucco.

Come acconciarsi, per seguire questo stile? Solitamente, si predilige il look acqua e sapone, oppure un trucco aggressivo, rock, sugli occhi soprattutto. I capelli corti, tirati indietro col gel, sono perfetti per conferire un aspetto più aggressivo; lunghi, sciolti e ribelli daranno una carica sensuale.