Le pietanze a base di pesce sono incredibilmente buone e succulente. Scegliere la ricetta giusta ed eseguire il procedimento in maniera corretta è fondamentale per la riuscita del piatto. Tuttavia, per un risultato davvero perfetto l’operazione a cui fare maggiore attenzione è decisamente un’altra.

Infatti, pulire e sfilettare il pesce non è un’impresa così semplice e scontata. Questo passaggio, infatti, necessita di tempo e di attenzione. Il rischio è quello di commettere errori banali ma che possono compromettere la bontà di tutto il piatto.

Di errori da evitare assolutamente ma che si commettono spesso in cucina ne abbiamo parlato più volte nella nostra rubrica di Cucina targata ProiezionidiBorsa. Ad esempio, si consiglia di leggere:

a) “Per cucinare il pesce in modo perfetto basta evitare questi errori comuni che rovinano tutto”.

b)“Probabilmente è l’errore più clamoroso e banale che tutti, o quasi, commettono con le alici”

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come sfilettare il pesce in poche mosse e fare invidia ai migliori chef

La prima regola da seguire è la scelta di un buon coltello. Il coltello, infatti, deve essere affilato e tagliente al punto giusto. Sembra scontato ma avere a disposizione uno strumento ottimale, per sfilettare il pesce, non solo ci fa perdere meno tempo ma riduce anche i rischi di ferirsi accidentalmente.

Successivamente, bisogna squamare il pesce su entrambi i lati e pulirlo e lavarlo accuratamente sotto l’acqua corrente.

A questo punto, bisogna incidere sul dorso, lungo la lisca. Questa operazione andrà effettuata dalla testa del pesce fino alle pinne.

Subito dopo bisognerà procedere con un taglio intorno la testa ma senza staccarla.

Effettuare ancora un’altra incisione solo sulla parte superiore della coda ed anche in questo caso senza eliminarla. Ora, incidere in modo lento e preciso all’altezza del taglio sul dorso fino a staccare completamente le due parti.

Facendo pressione verso il basso tagliare ed eliminare gli scarti. Infine, lavare adeguatamente sotto l’acqua corrente. Ed ecco come sfilettare il pesce in poche mosse e fare invidia ai migliori chef.