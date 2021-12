Durante il cenone di Capodanno, per dare il benvenuto al nuovo anno che verrà, si portano in tavola diversi cibi portafortuna.

Tra questi, immancabile è l’accoppiata vincente lenticchie e cotechino, per un’esplosione di buona sorte.

Le lenticchie, infatti, da tempi immemori sono considerate degli “attira soldi” così come il maiale, anche in versione tritata e insaccata.

Per questo motivo non esiste cenone che si rispetti senza quel piatto bianco, con una distesa di lenticchie e fette di cotechino disposte a ventaglio.

Tuttavia, come fare se fossimo stanchi di proporli sempre nella stessa versione, magari anche poco invitante?

In questo articolo potremmo trovare un’idea diversa, originale e insolita che ci permetterà di creare dei deliziosi finger food del buon augurio.

Come servire lenticchie e cotechino al cenone di Capodanno svecchiando finalmente la tradizione e rendendo il piatto più appetitoso

Quello che ci tocca fare è mettere da parte la classica idea che ruota attorno a questo piatto, per servire ai nostri ospiti qualcosa di stupefacente.

Infatti, realizzeremo, seguendo una ricetta semplicissima, dei piccoli cesti monodose, belli da vedere ma anche golosi alla vista e al palato.

Ingredienti

un rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

300 grammi di lenticchie secche;

una carota;

una costa di sedano grossa;

mezza cipolla bianca;

sale quanto basta;

un cotechino precotto;

burro quanto basta;

latte quanto basta;

semi di sesamo quanto basta;

semi di papavero quanto basta.

Procedimento

Partiamo dalle lenticchie, controllandole per eliminare eventuali impurità, sciacquandole e mettendole in ammollo per un’ora.

Dopo, facciamo un trito di carota, sedano e cipolla da versare all’intero di una pentola ben capiente.

Uniamo anche le lenticchie, versiamo dell’acqua fino a coprire e facciamo cuocere per circa 30 minuti, aggiustando di sale a fine cottura.

Nel frattempo, facciamo cuocere anche il cotechino precotto in una pentola con acqua bollente per 30 minuti, facendo sobbollire. Quando si raffredda, spelliamolo, tagliamolo a fette di circa 2 centimetri e ricaviamo delle stelline con una formina apposita.

A questo punto, utilizzando un coppapasta di 10-12 centimetri di diametro, ritagliamo il rotolo di pasta sfoglia ricavando 6 cerchi.

Per creare i cestini possiamo utilizzare sia una teglia per muffin, di dimensioni 30x20x3 centimetri circa, sia dei pirottini in alluminio.

Facciamo sciogliere un po’ di burro e, con un pennello da cucina, imburriamo ogni stampo dalla parte esterna.

Poi, rivestiamoli con i cerchi di pasta sfoglia che dobbiamo spennellare con del latte e cospargere con semi di sesamo e di papavero.

Per ultimo, inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti circa.

Assemblaggio

Una volta che tutti gli ingredienti sono cotti non ci resta che unire i vari pezzi:

stacchiamo delicatamente ogni cestino dallo stampo; riempiamolo con due cucchiai di lenticchie scolate e ben asciutte; completiamo con la stellina di cotechino.

Ecco, allora, come servire lenticchie e cotechino al cenone di Capodanno svecchiando finalmente la tradizione e rendendo il piatto più appetitoso.

Ultimo suggerimento

Si consiglia di assemblare poco prima di portare in tavola il piatto e di riscaldare i cestini già composti per circa 6 minuti in forno caldo a 150 gradi.

