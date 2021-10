L’autunno fa venire voglia di cibi croccanti e di ricette filanti da gustare vicino al camino, magari con un buon bicchiere di vino. Uno degli ingredienti più autunnali di sempre è certamente la zucca, protagonista anche di questa ricetta. Moltissimi la preparano sotto forma di risotto o come antipasto. Eppure, con la zucca è possibile realizzare tante preparazioni tutte gustosissime, proprio come la ricetta che segue.

Ecco come sentirsi subito a Napoli con queste frittatine alla zucca che scrocchiano come musica al palato. Questa è la lista degli ingredienti necessari per prepararle e, a seguire, il facilissimo procedimento per provare questa ricetta.

Per le frittatine

200 grammi di spaghetti;

150 grammi di zucca;

100 grammi di scamorza;

sale e pepe q.b.

Per la besciamella

50 grammi di burro a temperatura ambiente;

50 grammi di farina;

mezzo litro di latte;

formaggio grattugiato q.b;

sale e noce moscata a piacere.

Per la panatura

acqua q.b;

farina 00 q.b;

pangrattato q.b.

Bisognerà iniziare dalla preparazione della besciamella, facendo sciogliere il burro in un padellino. Una volta fuso, occorrerà aggiungere la farina a pioggia e mescolare i 2 ingredienti per qualche minuto. Aggiungere il latte, un po’ di sale e noce moscata a piacere. Una volta sfiorato il bollore del latte, aggiungere il formaggio grattugiato. Mescolare per circa 10 minuti e, comunque, fino al raggiungimento della giusta consistenza densa e cremosa. Quindi, collocarla in frigo per una quarantina di minuti.

A questo punto, è possibile dedicarsi alla preparazione delle frittatine. Quindi pulire e tagliare la zucca in piccoli cubetti, salarla e peparla e rosolarla in qualche giro d’olio in padella. Occorrerà all’incirca un quarto d’ora di cottura. Nel frattempo è possibile cuocere la pasta in acqua bollente e salata.

Gli ultimi importanti passaggi

Una volta pronta la pasta, scolarla e collocarla in una terrina da cucina. Quindi ricoprirla di besciamella e aggiungere la zucca ridotta in purea e la scamorza tagliata a cubetti. Collocare la pasta in frigo per circa 120 minuti. Poi, ricavare dal blocco di pasta delle monoporzioni con l’aiuto di un coppapasta. Quindi realizzare delle frittatine e passarle in una pastella di acqua e farina e poi nel pangrattato. Friggere in olio di semi ben caldo e gustare appena tolte dal fuoco e filanti.

Un ultimo consiglio

Per impiattare le frittelle è preferibile preparare una vellutata di zucca da servire alla base e su cui adagiare le frittelle. Decorare con qualche foglia di basilico. Ed ecco altre 10 ricette sfiziosissime per portare l’autunno in tavola.