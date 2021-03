Ogni donna vorrebbe sembrare più alta e slanciata di ciò che è. Intanto iniziamo a dire che questo tipo di pensieri li ha ogni persona, indipendentemente dall’altezza, dal sesso e dal fisico. Ognuno ha le proprie insicurezze e dovremmo accettarle, perché fanno parte di noi. Ma, se accettarsi totalmente sembra ancora troppo lontano e la strada da percorrere è ancora troppo lunga, possiamo proporre delle soluzioni. Ci sono infatti dei piccoli segreti nell’abbigliamento che potranno farci sentire più a nostro agio. Perciò, ecco come sembrare più alte e slanciate seguendo questi pochi consigli sui vestiti da indossare.

Se indossiamo dei collant, assicuriamoci che siano sempre molto scuri

Se vogliamo indossare delle calze, dovremo sceglierle nere. Ricordiamoci che più scuri sono i collant, più le nostre gambe sembreranno alte e slanciate. E, di conseguenza, anche la nostra figura sembrerà più alta. Inoltre, ricordiamoci di abbinare delle scarpe sempre dello stesso colore delle calze. Dunque, in questo caso, optiamo per delle scarpe nere. E non dimentichiamoci che ci servirà sempre un po’ di tacco! Non stiamo parlando di 12 centimetri, ma anche un paio di centimetri faranno la differenza!

Per sembrare alte e slanciate la maglia va nella gonna

Sopra i collant, abbiniamo degli shorts o una gonna sempre dello stesso colore. La nostra maglia, poi, andrà posizionata all’interno dei pantaloncini o della gonna. L’effetto sarà immediatamente evidente. Il nostro fisico, infatti, apparirà subito più slanciato! Infine, scegliamo una giacca che arrivi sotto i fianchi e che dia risalto alla nostra figura.

Non dimentichiamo gli accessori e i capelli

Per sembrare più alte e slanciate, dovremmo pensare anche agli accessori da indossare. Indossiamo sempre collane molto lunghe, che diano un senso di verticalità. In questo modo, il nostro busto sembrerà decisamente più lungo. Inoltre, raccogliamo i capelli in uno chignon. Questo farà risaltare il nostro collo e darà a tutti l’impressione di avere di fronte una donna alta e slanciata.

Dunque, ecco come sembrare più alte e slanciate seguendo questi pochi consigli sui vestiti da indossare!

