Sono tanti gli articoli riguardanti la schairitura casalinga dei capelli. Ecco oggi invece, la REdazione proporrà un approfondimento riguardo il desiderio di scurire la propria capigliatura. Infatti i capelli dai toni più bruni possono far risaltare ancora di più una pelle olivastra o scura. Evidenziano gli occhi chiari, dalle sfumature verdi o azzurre. Sono perfettamente in linea con occhi color nocciola o marroni. Inoltre schiarire i capelli può rovinarli, perché spesso per decolorarli si usano agenti molto aggressivi che danneggiano il fusto. Esistono però anche rimedi naturali per avere le tante agognate sfumature color miele.

Per scurire il colore delle ciocche in casa si possono utilizzare prodotti che abbiano un’azione ristrutturante e benefica. Quindi è possibile cambiare look senza danneggiare la chioma grazie ai consigli di ProiezionidiBorsa su come scurire i capelli in casa con metodi naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Impacco al caffè

È possibile utilizzare il caffè che si preferisce, quello della moka o della macchinetta. Va bene anche quello solubile. Preparare almeno due tazze di caffè e lasciarlo raffreddare per circa venti minuti. Versarlo sulla propria chioma e massaggiare per qualche minuto. Procedere poi con shampoo e balsamo. Il caffè possiede proprietà rinvigorenti per il fusto, oltre a donare delle splendide sfumature color castagna.

Maschera al cacao

Per fare questa maschera sono necessari uno o due (dipende dalla lunghezza dei capelli) vasetti di yogurt bianco senza zucchero e 4 cucchiai di polvere di cacao. Miscelare molto bene e applicare sulla cute e sulle lunghezze, massaggiando. Tenere in posa quaranta minuti. Risciacquare e lavarsi i capelli come sempre. Il cacao oltre a scurire i capelli contiene tantissime vitamine e sali minerali che rinforzano il capello.

Risciacquo al tè nero

Per il riscacquo al tè nero sono necessari due litri di tè, va bene sia in bustine che sfuso in foglie. Preparare un tè nero molto forte e lasciarlo raffreddare una ventina di minuti. Procedere almeno due o tre volte con i risciacqui al tè nero. Dopo l’ultimo risciacquo tenere in posa i capelli, aiutandosi con una cuffia da doccia o un fermaglio. Procedere poi con shampoo e balsamo.

Il tè nero è utile anche per contrastare la caduta dei capelli.

Ed ecco come scurire i capelli in casa con metodi naturali per una chioma sana e dai toni più decisi.