Come scrostare pentole, padelle e teglie con un rimedio fai da te che lo renderà un gioco da ragazzi, senza graffiarle. Basta usare questo prodotto di uso comune in casa

Scrostare pentole, padelle e teglie non è di certo divertente. È una di quelle faccende domestiche che tutti si risparmierebbero volentieri. Fatica, olio di gomito e soprattutto tempo, sono ciò che questa fastidiosa attività richiede e a cui purtroppo non ci si può sottrarre.

Come se non bastasse, nel fare questa operazione si rischia di graffiare le proprie stoviglie. Quando lo sporco, e soprattutto il grasso, si appiccica prepotentemente bisogna usare le maniere forti. Utilizzare, ad esempio, una spugna in acciaio e fare una certa pressione per far venir via le incrostazioni. Ma non va mica bene per tutte le stoviglie! In questo modo, infatti, si rischia di graffiarle.

Mentre per le pentole in acciaio, il disagio risiede solo nello sforzo fisico, ma non si rischiano i graffi, il discorso cambia per le padelle e per le teglie. Spesso queste ultime, infatti, sono rivestite in politetrafluoroetilene (teflon). Questa copertura le rende antiaderenti e strofinandola con forza, si rischia di rovinarla.

Ma se la cosa potesse essere resa più facile e meno faticosa? Con questo articolo su come scrostare pentole, padelle e teglie con un rimedio fai da te, questa faticaccia potrebbe diventare un gioco da ragazzi.

L’ammorbidente è la soluzione

Può sembrare una cosa strana ma la risposta alla domanda su come scrostare pentole, padelle e teglie con un rimedio fai da te è semplice: con l’ammorbidente!

L’ammorbidente, già per definizione ammorbidisce. Quindi quale migliore alleato per combattere le fastidiosissime incrostazioni delle stoviglie?

Come utilizzare questo rimedio fai da te

Per usufruire di questo rimedio fai da te, bisogna mettere a mollo le stoviglie incrostate con acqua calda e un misurino di ammorbidente.

Dopo circa 30 minuti, il grasso e lo sporco si saranno ammorbiditi e non sarà più necessario faticare a strofinare. Basterà lavare normalmente le stoviglie per farle tornare subito pulite. Anche le mani ne gioveranno. I prodotti per lo sporco più ostinato sono spesso aggressivi e anche le mani ne risentono. Con questo metodo fai da te, invece, le mani rimarranno morbide e anche profumate.

Sarà importante alla fine risciacquare con estrema cura per rimuovere ogni residuo di prodotto.