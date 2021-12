Da sempre il cane è considerato il miglior amico dell’uomo. Spesso questo animale domestico è come un membro della famiglia. Infatti spesso i padroni trattano i cani come dei bambini. Il cane come il bambino ha un problema, non sa esprimersi quando ha un malessere. Per i bambini forse è un po’ più facile perché si mettono a piangere. Il cane non si mette a piangere o guaire quando è ammalato ma assume comportamenti a cui il padrone deve fare molta attenzione.

Per esempio, il cane tende a leccarsi il naso, quindi questo gesto è naturale per l’animale. Ma se il cane si lecca il naso in maniera ossessiva evidentemente ha un problema. Un cane che ha questo problema al naso può nascondere 2 tipi di malessere, di natura fisica o psichica.

Il padrone può notare facilmente che il cane si lecca il naso in modo ossessivo. Tuttavia a volte certi sintomi sono meno palesi. Per esempio il cane può mostrare sintomi di inappetenza. Può capitare che il cane mangi meno, abbia meno voglia di nutrirsi, non spazzoli la ciotola. Se il cane ha inappetenza per più di qualche giorno può nascondere un problema serio, specialmente se ha qualche anno. Ne parliamo in questo articolo: se il cane ha qualche anno e manifesta questi sintomi potrebbe avere alcuni seri problemi

Come scoprire se il cane ha il colesterolo e come salvare l’animale da questa pericolosa malattia

Anche l’inappetenza è un segnale che tutto sommato si può cogliere. Purtroppo ci sono delle patologie che non lanciano nessun segnale d’allarme ma che sono molto pericolose. L’eccesso di colesterolo nel sangue è un problema tanto comune quanto grave nei nostri amici a quattro zampe. Il colesterolo alto influisce sulla salute dell’animale e sulla durata della sua vita.

Quando il cane ha un eccesso di colesterolo alto nel sangue significa che si trova in iperlipidemia, ovvero ha nel sangue un eccesso di grassi, tra cui trigliceridi e colesterolo. Il colesterolo sale subito dopo mangiato ma se il suo livello non torna a livelli normali entro una decina di ore, il cane ha un problema di iperlipidemia.

Per fortuna l’eccesso di colesterolo nel sangue non crea problemi cardiaci al cane ma favorisce una serie di altre patologie come obesità, problemi di metabolismo e problemi neurologici.

Ma come scoprire se il cane ha il colesterolo e come salvare l’animale da questa pericolosa malattia? Purtroppo non esistono segnali specifici che indichino valori alti di colesterolo. Tuttavia il padrone dovrebbe pensare immediatamente a questo problema in presenza di alcuni sintomi generali. Questi segnali possono essere inappetenza, diarrea, vomito, addome gonfio e accumulo di grasso sotto la pelle, perdita di pelo e a volte convulsioni. In presenza di questi sintomi conviene rivolgersi immediatamente al veterinario che farà una serie di analisi. Tra queste analisi probabilmente il professionista effettuerà quelle dell’urina e il conteggio delle cellule del sangue.

