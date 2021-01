Nel campo della stima immobiliare, come scoprire quanto vale la propria casa o quella che si vuole comprare? Perché è vero che, quando si deve comprare o vendere un appartamento, bisogna evitare sempre le cattive sorprese e le fregature come quelle che sono riportate in questo articolo. Ma è pure vero che bisogna capire se la compravendita immobiliare andrà poi a generare il vantaggio economico sperato.

Ecco come scoprire quanto vale la propria casa o quella che si vuole comprare

Per mettersi al sicuro, su tale aspetto, la soluzione migliore è quella di far valutare il proprio immobile, o quello che si è intenzionati a comprare, appoggiandosi ad una figura esperta. Ovverosia avvalendosi della consulenza di un perito valutatore indipendente al quale, pur tuttavia, occorrerà poi saldare la parcella.

Senza costi, tuttavia, è possibile conoscere in linea di massima il valore di un immobile in base a tutta una serie di parametri. Innanzitutto, per la propria zona, il valore medio al metro quadro degli immobili è un dato che è facile da reperire. Per esempio, comodamente online, basterà consultare la banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il valore reale di una casa, rispetto alle quotazioni medie di mercato, può poi aumentare o diminuire. E questo in base a tutta una serie di particolari parametri. Per esempio, il valore di una casa può aumentare o diminuire in base al suo stato locativo. Ovverosia se è libera oppure se l’immobile o l’appartamento è in affitto.

Gli altri criteri chiave, che possono far variare il valore di un immobile, anche sensibilmente, rispetto ai prezzi medi di mercato, spaziano dal suo stato di conservazione alla presenza, o meno, nello stabile, dell’ascensore.

E passando per la presenza di un impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato. E, ancora, per la soleggiatura, ovverosia per la sua luminosità, e pure per la sua esposizione. Per esempio, una casa dove dal balcone si vede un bel panorama vale certamente di più rispetto ad un appartamento con una vista completamente interna.