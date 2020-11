In un articolo precedente abbiamo visto quali programmi usano gli hacker per spiare. In questo vedremo come scoprire le password WiFi.

Dimenticare la propria password WiFi: check. È capitato a tutti e chi dice di no, mente. Molto spesso un amico viene in visita a casa e chiede la password WiFi. Ecco che non ricordarla può essere un bel problema. Lo stesso inconveniente si verifica quando si compra un nuovo dispositivo e non si ricorda la password. O ancora, se per sbaglio si cancella la rete WiFi dalla memoria, o dalla connessione automatica, e viene richiesto nuovamente di inserire la password. Come misura preventiva, si raccomanda di segnare la password in un taccuino, in una nota sul telefono, sul frigorifero o su di una lavagnetta. Se non si è mai cambiata la password, sarà possibile trovarla anche sul retro del router.

Inoltre, fortunatamente, quasi tutti i sistemi operativi registrano in memoria tutte le password del WiFi usate dai device, anche quelli portatili. Ed ecco che la risposta al problema viene ancora dalla tecnologia che non smette mai di stupire. Molti dei problemi che bisogna affrontare ogni giorno riescono ad essere risolti in poche semplici mosse proprio sfruttando gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico.

Come scoprire le password WiFi su un dispositivo Windows

Per scoprire le password WiFi su un dispositivo Windows si può utilizzare un software gratuito in grado di risalire ad ogni password. Il software si chiama WirelessKeyView ed è gratuito.

Su un dispositivo Android

Per scoprire gratuitamente le password salvate su un dispositivo Android, esiste una app, che si chiama WiFi Key Recovery, basta scaricarla per recuperarle.

E per dispositivi OS

Su ogni dispositivo Apple è già installata un’app che consente il recupero password WiFi. L’app si chiama Accesso portachiavi. Basterà aprire l’app e ricercare la password che abbiamo dimenticato.