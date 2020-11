Se state valutando di cambiare casa, la prima cosa da scoprire è capire quanto si può ricavare vendendo l’appartamento. Ma non è detto che si debba necessariamente vendere casa, per capire quanto questa può valere. Può anche fare piacere scoprire quanto potremmo ricavare se la volessimo vendere. E infine, si può non avere una casa da vendere, ma si può avere voglia di comprarla.

Ma quanto vale l’immobile di nostro interesse? Il prezzo che ci hanno chiesto, o che vorremmo chiedere, è giusto? Per scoprirlo c’è un solo modo e ce lo rivela il Team degli Esperti di ProiezionidiBorsa in questo articolo. Ecco come scoprire il vero valore di casa nostra o capire qual è il giusto prezzo di un appartamento evitando sorprese e fregature.

Spesso agli appartamenti vengono dati valori arbitrari

Imperversano le piattaforme di vendita immobiliare. A fianco a quelle grandi, a livello nazionale, ci sono quelle più piccole, appartenenti alle miriadi di agenzie o gruppi immobiliari. Ed ogni portale darà un prezzo diverso dell’appartamento che si desidera vendere o comprare.

Per scoprire qual è il prezzo giusto c’è un metodo oggettivo, da cui si può partire. E’ una formula che ci aiuta a dare una valutazione alla nostra casa o a valutare una offerta competitiva in caso di acquisto di un immobile residenziale.

E’ una formula che è stata elaborata dalla Agenzia delle Entrate. Grazie a questa formula si può oggettivamente dare un valore a qualsiasi immobile residenziale. Questa è la formula.

Il valore reale di un immobile si calcola a partire dal dato della superficie commerciale moltiplicato il valore al metro quadro per il coefficiente di merito. Sono tre variabili da tenere in considerazione. Adesso vediamo cosa sono e dove si reperiscono i valori.

Il coefficiente di merito tiene conto della posizione dell’appartamento, del suo stato (se nuovo, seminuovo, ecc.) e di altri fattori. I valori sono facilmente reperibili su internet. Basta inserire la voce in un motore di ricerca.

Il valore al metro quadro si può trovare sul sito della Agenzia delle Entrate nella sezione Osservatorio Immobiliare. Mentre la superficie commerciale è indicata nel certificato catastale, assieme agli altri valori che contraddistinguono l’immobile (proprietà, localizzazione, storia, ecc.). Il certificato catastale può essere scaricato sempre dal sito della Agenzia delle Entrate.

Quindi per scoprire quanto vale un immobile basta applicare questa formula: superficie commerciale x prezzo mq x coefficiente di merito.

