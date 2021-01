In molte occasioni capita di ricevere telefonate da numeri che non si hanno salvati in rubrica. Spesso, la soluzione più semplice è provare a richiamare ma esistono anche altri modi per capire a chi appartiene un numero di telefono.

Se il numero in questione è un numero fisso basterà fare una rapida ricerca su internet per capire a chi appartiene. Infatti, da quando i tradizionali elenchi telefonici sono andati in pensione, internet è il miglior alleato per ogni ricerca.

Se il numero da rintracciare, invece, è quello di un telefono cellulare la situazione si complica. Questo perché i numeri di cellulare non sono raccolti in elenchi pubblici. Il numero potrà essere rintracciato solamente nel caso in cui sia stato messo online dal legittimo proprietario.

Ma, quindi, come si può risalire all’intestatario di un numero di cellulare? Vediamo, allora, come scoprire di chi è un numero di telefono grazie a questi trucchi definitivi

Tellows

Uno dei modi per cercare di rintracciare numeri di cellulare, specialmente quelli appartenenti ai call center, è rappresentato da Tellows.

Si tratta di un sito online che consente di scoprire i numeri di cellulare sfruttando le segnalazioni degli altri utenti.

Per consultare questo sito bisognerà, dopo avere aperto la pagina, inserire il numero di cellulare che si vuole rintracciare. Nel caso in cui ci fossero informazioni disponibili sul numero digitato appariranno sullo schermo.

Truecaller

Un altro metodo efficace per trovare rapidamente i numeri di cellulare è Truecaller. È possibile anche scaricare direttamente l’applicazione sul telefono.

Consente di individuare i numeri di telefono attingendo a un database che è costituito dai numeri di cellulare degli utenti che hanno scaricato l’applicazione.

Prima di utilizzare questa applicazione bisogna, però, essere consapevoli che il proprio numero di telefono verrà registrato all’interno del database.

WhatsApp

La soluzione più semplice, forse, è quella di utilizzare proprio WhatsApp.

La famosa applicazione di messaggistica è perfetta per capire chi si nasconde dietro a un numero di telefono.

Basterà salvare il numero in questione in rubrica per avere accesso a più dati, tra cui la foto profilo.

Grazie alla foto profilo capire di chi si tratta potrebbe apparire più semplice.

Ecco, dunque, come scoprire di chi è un numero di telefono grazie a questi trucchi definitivi.