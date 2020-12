Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come tutti sanno esistono tantissime razze di cani. Quelle più conosciute che riconosciamo tutti e quelle meno comuni di cui facciamo difficoltà a ricordare il nome. Quando decidiamo di adottare un cane al canile ad esempio, troviamo cuccioli che rappresentano l’incrocio tra due razze diverse, i cosiddetti bastardini. A volte tramite il loro aspetto non è molto difficile capire a che razza appartengono i genitori.

Questo perché osservando il cucciolo si notano caratteristiche precise come ad esempio la forma della testa, la lunghezza delle orecchie o la stazza. Spesso proviamo a fare previsioni. Cerchiamo di indovinare ma in realtà non possiamo mai sapere con esattezza da quali razze deriva un cane di cui non sappiamo nulla sui genitori. Perciò come scoprire da quali razze deriva l’incrocio di un cane meticcio? L’unico metodo che ci dà senza dubbio risposte precise è il test del DNA.

Le 5 categorie

È importante sapere che esistono 5 categorie in cui possiamo collocare tutti i cani. I cani da guardia, da compagnia, da lavoro, da caccia e da pastore. Per trovare la categoria a cui appartiene il nostro bastardino la risposta possiamo ottenerla solo tramite un’analisi precisa dei geni.

I geni sono le porzioni del DNA nei quali sono contenute tutte le informazioni che permettono la manifestazione di qualsiasi caratteristica fisica, il fenotipo.

Di cosa abbiamo bisogno?

Ma cosa ci serve per effettuare un test del DNA al nostro cane? Senza dubbio non possiamo riuscirci noi da soli in casa, ma dobbiamo inevitabilmente rivolgerci agli studi specializzati in questa particolare ricerca. Per scoprire le razze dalle quali deriva il nostro amico a quattro zampe è necessario fornirsi di un campione di saliva del nostro cucciolo. Questo andrà poi portato a far analizzare in laboratorio. Come fare? È una pratica assolutamente indolore. Basterà utilizzare un tampone da passare sulla porzione interna della guancia del nostro bastardino.

Possiamo ora portare il campione ottenuto nel laboratorio che abbiamo scelto e aspettare la risposta.

Oltre alla curiosità che senza dubbio ci porta a voler scoprire questa importante informazione, sapere da quali razze deriva il nostro cucciolo è molto importante. Il motivo fondamentale è scoprire a quali rischi e a quali malattie potrebbe essere predisposto conoscendo le razze dalle quali ha ereditato i geni. Ecco come scoprire da quali razze deriva l’incrocio di un cane meticcio per conoscere al meglio il nostro piccolo amico peloso.