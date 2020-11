È importante iniziare questo articolo con un avvertimento: per la massima trasparenza delle informazioni, è necessario dire che non c’è un modo preciso per sapere se qualcuno “spia” il nostro profilo. L’unica cosa che possiamo fare, è notare piccoli segnali. In questo articolo ne elencheremo alcuni. Ecco come scoprire chi guarda il nostro profilo su Facebook.

I segnali

Tutto quello che è necessario fare, è andare sul nostro profilo Facebook dalla pagina principale. Fare click sul riquadro “la tua storia” e dare un’occhiata alle visualizzazion. Queste infatti corrispondono a tutte le persone che hanno guardato la nostra storia. Un’altra cosa interessante, è analizzare chi lascia i commenti sulle foto. Cliccare sul proprio nome, situato in alto a destra, cercare il post di nostro interesse e cliccare sui commenti. In questo modo, è possibile vedere chi ha guardato o commentato il contenuto pubblicato.

In questo modo, anche se non sapremo mai con certezza chi è che guarda il nostro profilo senza lasciare tracce, potremo farci un’idea sulle persone più attive su di esso. Tutte quelle persone che commentano le nostre foto e che guardano le nostre storie, potrebbe esserci qualcuno di indesiderato.

Come scoprire chi guarda il nostro profilo su Facebook

Una cosa importante da fare è controllare gli utenti attivi, quelli contrassegnati dal profilo verde, elencati sulla destra, con la dicitura “contatti”. Se non si riesce a vedere nessun amico online in quel momento, probabilmente è stata disattivata la funzione dello stato online, sotto la dicitura contatti.

Sarebbe stato utile avere questo tipo di informazioni, ma probabilmente Facebook non ritiene che una tale funzione sia utile in un social come questo. Del resto, viene da pensare che, se fosse possibile sapere chi guarda il nostro profilo, come su LinkedIn ad esempio, questo social perderebbe un po’ della sua funzione. Se tutti potessero sapere chi guarda il proprio profilo, nessuno andrebbe a “spiare” quello che fanno gli altri. Di conseguenza questo social, potrebbe non avere l’attrattività che ha al momento per i suoi utenti.

Dal momento in cui ci registriamo su un social come Facebook, sappiamo che la maggior parte dei nostri dati, le nostre foto e le nostre informazioni personali che decidiamo di condividere, verranno esposti ad un pubblico che potrebbe diventare vasto. Sarebbe bello sapere chi sono tutte le persone che ci guardano. Potrebbe interessare sapere quali tra le nostre informazioni scaturiscono maggiore curiosità. Ma per ora, rimarremo ancora un po’ con il dubbio di chi sono le persone che più ci “spiano”. Ancora non è il tempo di capire come scoprire chi guarda il nostro profilo su Facebook.