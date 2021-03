Per quanto la cosa migliore sarebbe cucinare con calma e senza avere la fretta di portare in tavola i piatti preparati, purtroppo non sempre abbiamo questa possibilità. Il più delle volte ci troviamo a rincasare nel pomeriggio inoltrato e, di conseguenza, necessitiamo di una soluzione che ci permetta in poco tempo di preparare da mangiare. Bene, in questo articolo ne andremo a rivelare una. Infatti ecco come scongelare il pesce in pochi minuti e averlo subito pronto per la cena.

I vantaggi del freezer

In tantissimi giustamente scelgono di acquistare in grandi quantità sia la carne che il pesce, consumandone una parte subito e congelando il resto. D’altro canto il freezer serve proprio a questo, e beneficiare dei vantaggi che offre è un qualcosa che tutti dovrebbero fare. In molti però evitano di congelare alimenti perché non vogliono poi aspettare ore che quel cibo si scongeli al fine di cucinarlo. Quest’ultimi forse non conoscono il metodo che andremo a raccontare tra poco. Dunque vediamo come scongelare il pesce in pochi minuti e averlo subito pronto per la cena.

Una pentola di acqua fredda

A dir la verità esistono molti modi per scongelare gli alimenti. Di certo il più indicato è quello classico, che prevede un processo lento da iniziare la sera prima mettendo il cibo a riposare a temperatura ambiente. Come detto però non sempre è possibile seguire questa strada. Per questo presentiamo oggi una tecnica alternativa, decisamente più rapida. Dunque cominciamo prendendo il pesce dal freezer e avvolgiamolo in un sacchetto di plastica che andremo poi a sigillare. A questo punto riempiamo una pentola con acqua fredda e inseriamovi il pesce all’interno.

Aspettiamo non più di quaranta minuti e, in men che non si dica, saremo pronti per andare ai fornelli e preparare il nostro piatto. Si tratta di un metodo facilissimo, ma dobbiamo fare attenzione a due aspetti. Il primo riguarda la bustina di plastica, infatti questa non deve avere né buchi né punti di entrata, altrimenti l’acqua andrà a contatto col pesce alterandone gusto e sapore. Il secondo invece riguarda la temperatura dell’acqua. Se infatti con la carne si consiglia di utilizzare lo stesso metodo ma con l’acqua calda, con il pesce si preferisce un’attenzione diversa. Per non rischiare infatti di compromettere il risultato finale, per precauzione, è decisamente meglio utilizzare l’acqua fredda. Svelato dunque come scongelare il pesce in pochi minuti e averlo subito pronto per la cena.