Come sconfiggere l’ansia e vivere meglio

L’ansia è un disturbo che attacca prima la mente e poi il corpo. Come si può combattere l’ansia? E soprattutto è possibile?

Quando ci si trova in uno stato d’ansia si può sentire un insieme di emozioni come paura, preoccupazione, agitazione e angoscia. Il respiro accelera e si diventa vittima di un attacco di panico, mette in allerta il locus ceruleus facendoti entrare in uno stato di agitazione continua. Gli attacchi di panico sono scatenati da una maggiore sensibilità dell’anidride carbonica, se i livelli di questo gas salgono viene avvertito un senso di soffocamento. Le manifestazioni sul fisico possono essere tremori, tachicardia, vertigini oppure un forte senso di ansia. L’ansia viene considerata un fenomeno generale presente nello sviluppo di ognuno. Ci sono varie tipologie di ansia che devono essere trattate con le modalità adeguate. Vediamo come sconfiggere l’ansia e quale è la tipologia di cui ne soffriamo.

Metodi per vincere l’ansia

Ci sono tanti metodi per vincere l’ansia, ci si può rivolgere alla psicoterapia o ai medicinali ansiolitici. Ma questo articolo ha lo scopo di spiegarvi come sconfiggere l’ansia in modo naturale.

Imparate a usare la tecnica del rilassamento, come la meditazione, yoga o la respirazione addominale. All’inizio sembrerà difficile ma col tempo riuscirete ad arrivare ad uno stato mentale di totale rilassamento.

Fate esercizio fisico, il nostro team consiglia la corsa.

Scrivete le vostre emozioni, questo vi permettere di arrivare al succo del problema.

Coltivate le amicizie, ma solo quelle da cui vi sentite apprezzati.

Scegliete per primo voi stessi, e le cose che vi rendono felici.

Imparate a controllare il ritmo cardiaco attraverso la respirazione.

Tipologie

Nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali vengono classificati come disturbi d’ansia: disturbo d’ansia da separazione, fobie specifiche, disturbo d’ansia speciale, panico, mutismo selettivo, agorafobia ecc.

Lo stato d’ansia più comune è l’ansia da prestazione. È molto diffuso provare ansia quando ci si trova d’avanti ad una prova importante. Nel caso degli studenti parliamo di quei esami che vi fanno tanta paura da andare in un profondo panico. Oppure per coloro che hanno grandi impegni lavorativi è molto probabile provare angoscia e agitazione. Ci troviamo ad affrontare questo problema quasi quotidianamente, perciò è importante capire come gestire ed affrontare l’ansia.