Oggi, vogliamo parlare di come sconfiggere la dipendenza che sta contagiando tutti ma di cui nessuno parla: quella da serie Tv. Sicuramente, questa è un’attività da cui molti hanno tratto conforto, specie in questi mesi di isolamento forzato e distanziamento sociale. Tuttavia, molto spesso accade che questo semplice passatempo si trasformi in una vera e propria dipendenza. Ed ecco che ogni attimo del nostro tempo libero viene occupato da questa o quella serie tv. Ci si ritrova così sempre più spesso a chiederci dove sia finito il tempo che avevamo scelto di destinare alla lettura di un libro, a una chiacchierata con un amico o una passeggiata all’aria aperta.

L’evidenza dimostra che la propensione a guardare molti episodi consecutivamente, risponda ad una reazione chimica a livello cerebrale associabile a quella causata dall’assunzione di droghe.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Questo tipo di dipendenza, nota anche come binge watching, di solito si ritrova in soggetti che soffrono di solitudine, depressione e incapacità di autogestirsi. Vediamo dunque nel dettaglio come sconfiggere la dipendenza che sta contagiando tutti ma di cui nessuno parla.

Combattere la dipendenza da serie TV è meno facile di quello che si possa immaginare. Un primo passo potrebbe essere quello di seguire i consigli presenti in questo articolo.

Rallentare per prolungare

È facile immaginare che, al pari di un buon pasto, per godere al meglio di un prodotto televisivo, sia meglio rallentare “l’assunzione” così da prolungare il piacere. Certo, diminuire la frequenza con cui si guarda una serie tv è facile a dirsi ma difficile da mettere in pratica, considerato che è proprio l’incapacità di controllarsi a generare la dipendenza. Eppure immaginare che il piacere che deriva dal guardare uno show possa essere amplificato da una visione prolungata, potrebbe aiutarci a scegliere di dilazionare gli episodi nel tempo.

Guardare solo quello che piace realmente

Molto spesso ci si ostina col voler terminare una serie TV anche se non era di nostro gradimento. Questo perché non ci piace lasciare le cose a metà o non vediamo l’ora di rimuovere quel programma dalla coda. Anche se solitamente il desiderio di portare a compimento ciò che si è iniziato è una sana abitudine, in questo caso si rivela un atteggiamento deleterio.

Disattivare la riproduzione automatica

Per evitare il binge watching è inoltre consigliato disattivare la riproduzione automatica sulle piattaforme streaming come Netflix o Prime Video.

Abbiamo cercato di dare suggerimenti utili su come sconfiggere la dipendenza che sta contagiando tutti ma di cui nessuno parla.