La prova costume inizia ad avvicinarsi. Niente panico! La prima regola fondamentale per essere felici è amare e rispettare il proprio corpo. Non c’è bisogno di sottoporsi a diete restrittive o fare esercizi tutto il giorno. Per essere sani e in forma è necessario soprattutto trovare un equilibrio.

Detto questo, ci si può sempre migliorare senza arrivare agli estremismi. Quindi in questo articolo capiremo come sconfiggere la buccia d’arancia una volta per tutte, con metodi naturali e funzionanti.

Prima di tutto: che cosa è la buccia d’arancia? La buccia d’arancia non è altro che l’effetto sull’epidermide della cellulite. La buccia d’arancia tende a comparire ella zona delle cosce, dei glutei e del basso ventre. A onor del vero in realtà, la buccia d’arancia è lo stadio successivo della cellulite, uno stadio più avanzato del semplice ristagnamento dei liquidi.

Quali sono le cause? Prima fra tutte, l’alimentazione sbagliata. Una dieta ricca di zuccheri raffinati, insaccati, poche fibre, bevande alcoliche e zuccherate, può portare a questa condizione. Anche gli abiti troppo stretti possono causare un aumento della buccia d’arancia. Una vita sedentaria e abiti stretti possono contribuire al formarsi della buccia d’arancia.

Quindi, come sconfiggere la buccia d’arancia una volta per tutte?

Bere molta acqua contro la buccia d’arancia

Bere tanta acqua è fondamentale. Però è facile dimenticarsene e ritrovarsi a fine giornata con il serbatoio a secco. Un buon modo per ricordarsi di beer acqua è quello di scaricare un applicazione sul cellulare che funga da reminder. Ne esistono di tantissimi tipi negli online store. La quantità di acqua da bere deve essere almeno di due litri.

Massaggi

Massaggiare la zona con prodotti utili che favoriscono il corretto funzionamento del microcircolo. Un ottimo alleato contro la buccia d’arancia è il pratico e veloce scrub al caffé: si ottiene con una tazza di caffe e mezza tazza di olio extra vergine (le quantità possono aumentare a seconda della necessità). Ogni volta che si fa la doccia, massaggiare bene le zone per almeno dieci minuti.